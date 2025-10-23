VÍDEO: La Familia Real ya está en Oviedo para asistir al concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de los "Premios Princesa" 2025

VÍDEO: AMOR DÍNGUEZ / FOTO: IRMA COLLÍN

Nadie quiso perderse la esperada llegada. Incluso desde las ventanas de la Iglesia de San Francisco de Asís, una docena de señoras saludaban radiantes a la Familia Real que llegó, por protocolo, en dos coches separados. Fue a las siete de la tarde, puntuales: Felipe VII, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Se dieron un fugaz, pero intenso, baño de aplausos y cariño a su llegada para el concierto de los premios "Princesa de Asturias" en el Auditorio de Oviedo. Fueron recibidos por Adrián Barbón, presidente del Principado; Adriana Lastra, delegada del Gobierno; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; Ana Isabel Fernández y Teresa Sanjurjo, presidenta y directora de la Fundación Princesa de Asturias.