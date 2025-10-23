El tiempo
Jornada apacible en la víspera de San Rafael: la Aemet dibuja el “escenario perfecto” antes del gran día de Córdoba
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Córdoba vive este jueves, 23 de octubre, una jornada de calma y espera, antesala de la festividad de San Rafael. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un tiempo apacible, con cielos nubosos y algunas brumas matinales que podrían dejar precipitaciones débiles y dispersas en Sierra Morena. A lo largo del día, las nubes tenderán a disiparse hasta dejar una tarde poco nubosa y luminosa, ideal para quienes preparan las celebraciones del Custodio de la ciudad.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con un ligero ascenso de las máximas, que seguirán siendo suaves para estas fechas otoñales. Los vientos soplarán flojos del oeste, algo más intensos en el norte provincial. Estas condiciones, de estabilidad y calor contenido, respaldan la decisión de la Junta de Andalucía de prorrogar la campaña de incendios forestales, ante un riesgo que, pese al calendario, sigue latente.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 30º; en Lucena, entre 15º y 25º; en Pozoblanco, entre 14º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 24º.
El tiempo este viernes
Y el viernes, 24 de octubre, su cumplirán las expectativas de quienes desearon un día soleado para disfrutar en familia de la festividad del Arcángel. La Aemet prevé una jornada con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, y las máximas en ascenso. Por su parte, los vientos serán flojos y variables, con predominio de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba 15º y 30º; en Lucena, entre 15º y 25º; en Pozoblanco, entre 13º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 28º.
Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en el Sector Sur: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Nuevo paso para convertir el edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba en apartamentos turísticos
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur
- En libertad con cargos los dos detenidos por intentar secuestrar a una menor en el Sector Sur
- Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel