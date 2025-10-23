Jornada apacible en la víspera de San Rafael: la Aemet dibuja el “escenario perfecto” antes del gran día de Córdoba

Córdoba vive este jueves, 23 de octubre, una jornada de calma y espera, antesala de la festividad de San Rafael. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un tiempo apacible, con cielos nubosos y algunas brumas matinales que podrían dejar precipitaciones débiles y dispersas en Sierra Morena. A lo largo del día, las nubes tenderán a disiparse hasta dejar una tarde poco nubosa y luminosa, ideal para quienes preparan las celebraciones del Custodio de la ciudad.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con un ligero ascenso de las máximas, que seguirán siendo suaves para estas fechas otoñales. Los vientos soplarán flojos del oeste, algo más intensos en el norte provincial. Estas condiciones, de estabilidad y calor contenido, respaldan la decisión de la Junta de Andalucía de prorrogar la campaña de incendios forestales, ante un riesgo que, pese al calendario, sigue latente.

Previsión del tiempo para Córdoba / Córdoba

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 30º; en Lucena, entre 15º y 25º; en Pozoblanco, entre 14º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 24º.

El tiempo este viernes

Y el viernes, 24 de octubre, su cumplirán las expectativas de quienes desearon un día soleado para disfrutar en familia de la festividad del Arcángel. La Aemet prevé una jornada con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, y las máximas en ascenso. Por su parte, los vientos serán flojos y variables, con predominio de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba 15º y 30º; en Lucena, entre 15º y 25º; en Pozoblanco, entre 13º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 28º.

