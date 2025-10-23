La Comisión Europea agradece la iniciativa de España y se compromete a acabar con el cambio de hora

“Tentemos la responsabilidad y la posibilidad de actuar”, ha dicho el Comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, tras constatar el respaldo unánime de la Eurocámara a la petición de España de acabar con el cambio de hora estacional, una iniciativa bloqueada en el Consejo desde hace seis años, añadiendo que “luchará” con los eurodiputados hasta ponerle fin.

El pasado lunes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció la intención de España de reavivar la discusión sobre el cambio de hora en la Unión Europea. Este jueves, el Parlamento Europeo ha abordado la cuestión en un debate que estaba previsto en la agenda antes del anuncio. El respaldo a la posición española ha sido unánime.

Para la Comisión, como para la Eurocámara, el cambio de hora estacional es un sistema inútil y obsoleto, que crea más problemas de los que resuelve. “Con la tecnología y la digitalización actuales, este sistema ya no genera ningún ahorro energético en ningún sector”, ha argumentado el comisario de Transporte. “El cambio horario estacional se ha convertido en una fuente de complicaciones innecesarias para la sociedad”, ha añadido Tzitzikostas.

Eurodiputados de todos los colores políticos han hecho referencia a los efectos negativos para la salud, el descanso o incluso los riesgos laborales asociados. “Estos efectos negativos afectan a todo el mundo, pero los niños y las personas mayores son especialmente vulnerables y sus voces rara vez se escuchan”, ha asegurado Tzitzikostas.

Una postura unánime

En un hemiciclo prácticamente vacío, al tratarse del último debate de la sesión plenaria, apenas un puñado de eurodiputados ha debatido la cuestión. Todos han llamado a poner fin al cambio de hora estacional. Esto no es una novedad. La Eurocámara tiene una posición negociadora desde hace seis años. Los eurodiputados predican ante convencidos.

“Hemos hablado mucho sobre ello, pero ahora debemos pasar a la acción. Hay muchas razones para dejar de adelantar el reloj, por lo que la gente está esperando que tomemos una decisión”, ha dicho el popular Juri Ratas. “Dos veces al año hacemos algo que la mayoría de la gente ya ni siquiera entiende”, ha espetado el socialista Johan Danielsson.

Danielsson ha recordado que el Parlamento Europeo fijó su posición para negociar la legislación que podría poner fin al cambio de hora en 2019. “Decidimos que este cambio horario debía eliminarse lo antes posible. Y ahora llevamos seis años esperando a los Estados miembros, que están estudiando lo que hay que hacer”, ha lamentado el sueco.

El liberal Joachim Streit ha expresado su malestar en forma de poema, que sin embargo rima mejor en inglés que en castellano. “As Europe, stay silent again. Let me be plain. I won't pretend. ‘We free voters say this must end’, ha lamentado Streit, algo que se traduciría por “Como Europa guarda silencio; seré honesto. No voy a fingir. Los votantes libres decimos: “Debe acabar esto”.

La eurodiputada gallega, Ana Miranda, ha apoyado también el fin del cambio de hora estacional. Miranda ha aprovechado para reclamar al gobierno español que adopte para Galicia el huso horario de Europa Occidental. “Es hora de democratizar el huso horario”, ha dicho la representante del BNG.

Los siguientes pasos

En 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta para poner fin al cambio de hora, respaldada por una mayoría de ciudadanos europeos. La Eurocámara acordó su posición negociadora en 2019. Pero seis años después, los gobiernos no se han puesto de acuerdo en su propia postura, manteniendo congelado el proceso legislativo.

Tzitzikostas ha destacado la importancia, en este sentido, de que España haya relanzado el debate. “Demuestra su motivación para avanzar”, ha asegurado. El ministro de Transporte ha explicado que el Ejecutivo comunitario trabaja en “un análisis exhaustivo” sobre los posibles efectos del fin del cambio de hora.

“Espero poder compartir los resultados con ustedes y, por supuesto, con los Estados miembros tan pronto como estén disponibles”, ha añadido. La presidencia danesa del Consejo, que se ha ausentado del debate, confirmó que no habrá avances mientras ese informe no esté sobre la mesa. “Los ciudadanos europeos quieren que actuemos y mi objetivo es avanzar”, ha recalcado Tzitzikostas, “ha llegado el momento de poner fin de una vez por todas a los cambios estacionales de hora cada año”. El Ejecutivo comunitario se ha comprometido a seguir trabajando para lograr un acuerdo, pero mientras no haya un cambio de posición en el Consejo, los europeos tendrán que seguir ajustando el reloj.