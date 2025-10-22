España sigue registrando noches tropicales en pleno otoño: Barcelona, Málaga y Valencia no bajan de los 20 grados ni a finales de octubre

Hace ya dos meses que el calendario meteorológico indica que estamos en otoño pero, aún así, en ciertos puntos los termómetros parece que siguen estando anclados en pleno verano. Según constatan los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la pasada noche en Barcelona, Málaga, Valencia y un centenar de localidades españolas más no se bajó de los 20 grados en ningún momento de la noche y, por lo tanto, se vivió una noche tropical en pleno otoño. Se trata de registros muy por encima de lo normal que, en algunos casos, se sitúan entre cinco y diez grados por encima de lo esperable para esta época del año. En Barcelona, por ejemplo, sería esperable llegar a estas alturas del año con mínimas de entre 10 y 15 grados pero ahora, debido al cambio climático, los termómetros han vuelto a escalar hasta los 20 grados.

El ejemplo más extremo registrado la pasada noche, entre el final del martes y el amanecer del miércoles, es el de Ibiza, en las Islas Baleares, donde no se bajó de los 23,3 grados pese a estar a finales de octubre. También destacan casos como el de Benidorm, donde la noche estuvo por encima de los 23,1 grados, o el de Santa Cruz de Tenerife, donde también se superó el umbral de los 23 grados. En varios puntos de la provincia de Málaga y Granada se vivió una noche por encima de los 22,5 grados. En Valencia se rozaron los 21. Y en Barcelona, los vecinos durmieron a más de 20,2 grados en la zona de Drassanes y a más de 20,7 en el Raval en un momento en que, técnicamente, se supone que las temperaturas deberían ser más otoñales.

En Cataluña, según los registros de Meteocat, la pasada noche fueron decenas las localidades que durmieron a más de 20 grados. La mínima más alta en el territorio catalán se observó en Montroig del Camp, donde los termómetros no bajaron de los 21,6 grados. También destacan los 21 de Amposta, los 20,7 del Raval, los 2,4 del Perellò y de La Ràpita. En localidades como La Bisbal, Badalona, Constantí y Mediona también se han rozado los 20 grados en plena noche otoñal.

Síntoma del calentamiento global

Estas cifras, que hace apenas una década se habrían considerado excepcionales, se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años. Los meteorólogos apuntan a un patrón claro y es que, tal y como apuntan los registros, las noches cálidas se alargan más allá del verano y se extienden hacia el otoño, un síntoma inequívoco del calentamiento global y de su impacto en territorios como España. Los análisis climáticos demuestran que, por un lado, han disminuido el número de noches frías y, por otro lado, han aumentado las noches cálidas tanto durante el verano como hacia finales de primavera y principios de otoño.

La situación encaja con lo que apuntaban los pronósticos estacionales. Y es que, tal y como advertía la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay entre un 60% y un 70% de probabilidades de que las temperaturas de este otoño sean más cálidas de lo normal en el conjunto de España. "Es una previsión que ya no sorprende ya que desde el año 2010 hasta ahora todos los otoños registrados han tenido temperaturas más cálidas de lo habitual para la época. Seguimos estando en la misma tendencia", afirman desde la entidad en referencia a lo que nos espera hasta como mínimo el mes de diciembre. "Esto no significa que hará calor, sino que, por lo general, tendremos temperaturas por encima de los valores habituales para la estación", apuntan los especialistas.