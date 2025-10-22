El tiempo
Los cielos nubosos se adueñan de Córdoba: esta es la llegada prevista de la lluvia según la Aemet
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Este miércoles, 22 de octubre, ha amanecido en Córdoba con brumas y cielos nubosos, que vaticinan una lluvia no muy lejos en el horizonte. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la posibilidad de precipitaciones será débil y ocasional, acompañadas de brumas y nieblas matinales que podrían reducir la visibilidad en algunos puntos de la provincia. Sin embargo, a lo largo del día se espera una mejoría progresiva, con una tarde de cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, lo que dejará un ambiente más templado y agradable. El viento soplará de componente oeste, en general flojo, aunque podría alcanzar rachas moderadas durante la tarde. Cuando sí está previsto que llegue la lluvia será el domingo, con unas probabilidades del 70 por ciento según la Aemet.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 29º; en Lucena, entre 16º y 24º; en Pozoblanco, entre 14º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 23º.
El tiempo este jueves
Este jueves, 23 de octubre, la previsión de la Aemet es la de una jornada con cielos muy nubosos, con nubes bajas y brumas matinales; tendiendo a poco nubosos durante la tarde. Por su parte, las temperaturas experimentarán con pocos cambios. Por otro lado, los vientos serán flojos de componente oeste, con intervalos moderados en el tercio norte de la provincia.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 31º; en Lucena, entre 15º y 25º; en Pozoblanco, entre 14º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 25º.
Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Nuevo paso para convertir el edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba en apartamentos turísticos
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur
- Un tramo de la N-432a entre Belmez y Espiel es el más peligroso de las carreteras andaluzas, según Automovilistas Europeos
- Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel
- Córdoba Califato Gourmet corona a los nuevos reyes de la gastronomía local