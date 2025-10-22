Los cielos nubosos se adueñan de Córdoba: esta es la llegada prevista de la lluvia según la Aemet

Este miércoles, 22 de octubre, ha amanecido en Córdoba con brumas y cielos nubosos, que vaticinan una lluvia no muy lejos en el horizonte. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la posibilidad de precipitaciones será débil y ocasional, acompañadas de brumas y nieblas matinales que podrían reducir la visibilidad en algunos puntos de la provincia. Sin embargo, a lo largo del día se espera una mejoría progresiva, con una tarde de cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, lo que dejará un ambiente más templado y agradable. El viento soplará de componente oeste, en general flojo, aunque podría alcanzar rachas moderadas durante la tarde. Cuando sí está previsto que llegue la lluvia será el domingo, con unas probabilidades del 70 por ciento según la Aemet.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 29º; en Lucena, entre 16º y 24º; en Pozoblanco, entre 14º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 23º.

Previsión del tiempo para Córdoba. / Córdoba

El tiempo este jueves

Este jueves, 23 de octubre, la previsión de la Aemet es la de una jornada con cielos muy nubosos, con nubes bajas y brumas matinales; tendiendo a poco nubosos durante la tarde. Por su parte, las temperaturas experimentarán con pocos cambios. Por otro lado, los vientos serán flojos de componente oeste, con intervalos moderados en el tercio norte de la provincia.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 31º; en Lucena, entre 15º y 25º; en Pozoblanco, entre 14º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 25º.

