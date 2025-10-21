Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

Inestabilidad meteorológica en Córdoba: hoy no salgas de casa sin el paraguas

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

Dos personas caminan bajo el paraguas por la ribera, en Córdoba, esta semana.

Dos personas caminan bajo el paraguas por la ribera, en Córdoba, esta semana. / Manuel Murillo

Tomás Moreno

Córdoba

¡Buenos días! ¿Piensas salir de casa en las próximas horas? Tal vez hoy no tengas que trabajar y puedas ir con tranquilidad a hacer la compra. O ya hayas ido a la oficina, pero se te haya olvidado el paraguas y quieras saber si tendrás que salir corriendo hasta la parada del bus o la plaza de parking donde tienes el coche. Tuviste una mala idea.

Porque hoy no es día para salir a la calle sin paraguas en Córdoba. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy martes, 21 de octubre, es de cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso las mínimas. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

El tiempo en Córdoba, en pronóstico de la Aemet.

El tiempo en Córdoba, en pronóstico de la Aemet. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 26º; en Lucena, entre 14º y 23º; en Pozoblanco, entre 14º y 23º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 22º.

Predicción por horas del tiempo en Córdoba.

Predicción por horas del tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este miércoles

Este miércoles, 22 de octubre, habrá cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras, disminuyendo a cielos poco nubosos a partir de la tarde. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 28º; en Lucena, entre 16º y 24º; en Pozoblanco, entre 14º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 24º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba:

