Inestabilidad meteorológica en Córdoba: hoy no salgas de casa sin el paraguas

¡Buenos días! ¿Piensas salir de casa en las próximas horas? Tal vez hoy no tengas que trabajar y puedas ir con tranquilidad a hacer la compra. O ya hayas ido a la oficina, pero se te haya olvidado el paraguas y quieras saber si tendrás que salir corriendo hasta la parada del bus o la plaza de parking donde tienes el coche. Tuviste una mala idea.

Porque hoy no es día para salir a la calle sin paraguas en Córdoba. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy martes, 21 de octubre, es de cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso las mínimas. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

El tiempo en Córdoba, en pronóstico de la Aemet. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 26º; en Lucena, entre 14º y 23º; en Pozoblanco, entre 14º y 23º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 22º.

Predicción por horas del tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este miércoles

Este miércoles, 22 de octubre, habrá cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras, disminuyendo a cielos poco nubosos a partir de la tarde. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 28º; en Lucena, entre 16º y 24º; en Pozoblanco, entre 14º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 24º.

