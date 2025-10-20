Test
¿Cuántas palabras de la jerga juvenil conoces?
¿Dominas el idioma de las nuevas generaciones o te pierdes a la primera? Compruébalo con este test
Eva Hinchado
La jerga juvenil cambia más rápido de lo que algunos pueden entender; hoy hay FOMO, mañana todo es chill y pasado, lo importante es el aura. ¿En qué nivel dirías que estás en tu comunicación con los más jóvenes? Hemos preparado un test para que descubras lo que significa stalkear o saber si vives en tu prime. ¿Te atreves?
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Últimas horas de 'tregua' en Córdoba: en este momento está previsto que vuelvan las lluvias
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Arranca la segunda mitad en El Arcángel
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Las Peñas celebran a San Rafael entre peroles