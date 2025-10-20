Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo lloverá hoy en Córdoba? Esto es lo que espera la Aemet

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

Dos personas se protegen de la lluvia bajo sus paraguas frente al Puente Romano de Córdoba.

Dos personas se protegen de la lluvia bajo sus paraguas frente al Puente Romano de Córdoba. / Manuel Murillo / Archivo

Tomás Moreno

Córdoba

Ya está aquí. O deberíamos decir, mejor, que ya debería estar aquí. La tan ansiada lluvia para regar los campos y llenar los embalses tiene en hoy lunes, 20 de octubre, el Día D, a la espera de conocer la Hora H. Eso, al menos, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que le da una probabilidad del 80% a que se produzcan precipitaciones en Córdoba durante la mañana.

De hecho, lo esperado es que las lluvias se prolonguen durante toda la semana, salpicando de agua, de forma dispersa y ocasional, pero constante, las calles de los principales municipios de la provincia. En todo caso, las temperaturas no oscilarán sensiblemente, ni hoy ni en las próximas jornadas, y se moverán en el 'consabido' rango de unos 14º de mínima y hasta 30º de máxima. El 'veroño', aunque algo húmedo, seguirá reinando.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Web de la Aemet

Centrándonos en el pronóstico para hoy lunes, 20 de octubre, la Aemet prevé cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en Sierra Morena por la mañana. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, localmente en ascenso; máximas en descenso. Vientos de componente oeste flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 27º; en Lucena, entre 14º y 23º; en Pozoblanco, entre 12º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 22º.

Probabilidad de lluvias, hora a hora, en Córdoba capital.

Probabilidad de lluvias, hora a hora, en Córdoba capital. / Web de la Aemet

El tiempo este martes

Este martes, 21 de octubre, habrá cielos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas con pocos cambios, o máximas en ascenso y mínimas en descenso. Vientos de componente oeste flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 27º; en Lucena, entre 15º y 24º; en Pozoblanco, entre 11º y 24º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 23º.

