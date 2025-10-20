El tiempo
¿Cuándo lloverá hoy en Córdoba? Esto es lo que espera la Aemet
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Ya está aquí. O deberíamos decir, mejor, que ya debería estar aquí. La tan ansiada lluvia para regar los campos y llenar los embalses tiene en hoy lunes, 20 de octubre, el Día D, a la espera de conocer la Hora H. Eso, al menos, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que le da una probabilidad del 80% a que se produzcan precipitaciones en Córdoba durante la mañana.
De hecho, lo esperado es que las lluvias se prolonguen durante toda la semana, salpicando de agua, de forma dispersa y ocasional, pero constante, las calles de los principales municipios de la provincia. En todo caso, las temperaturas no oscilarán sensiblemente, ni hoy ni en las próximas jornadas, y se moverán en el 'consabido' rango de unos 14º de mínima y hasta 30º de máxima. El 'veroño', aunque algo húmedo, seguirá reinando.
Centrándonos en el pronóstico para hoy lunes, 20 de octubre, la Aemet prevé cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en Sierra Morena por la mañana. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, localmente en ascenso; máximas en descenso. Vientos de componente oeste flojos a moderados.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 27º; en Lucena, entre 14º y 23º; en Pozoblanco, entre 12º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 22º.
El tiempo este martes
Este martes, 21 de octubre, habrá cielos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas con pocos cambios, o máximas en ascenso y mínimas en descenso. Vientos de componente oeste flojos a moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 27º; en Lucena, entre 15º y 24º; en Pozoblanco, entre 11º y 24º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 23º.
