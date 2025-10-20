Daniela Vallejo, Miss Trans Europa y Miss Honor Mundial 2025: "Ser una misma es complejo"

Daniela Vallejo Capitán, mallorquina de adopción, ha sido una de las grandes triunfadoras del certamen Miss Queen Trans World, celebrado el pasado sábado en Torremolinos (Málaga). La actual Miss Trans España 2025, título que consiguió el pasado mes de febrero, se ha llevado ahora cuatro reconocimientos más: Miss Trans Europa, Miss Honor Mundial, Miss Elegancia y un plausible cuarto puesto a nivel mundial.

“Estoy feliz. ¿Qué más puedo pedir? Un título como Miss Europa me enorgullece”, ha declarado a Diario de Mallorca tras una gala que ha coronado a nivel mundial a la colombiana María Emma Sanabria Hernández, médica y bombera, una figura internacional que aboga por la dignidad, la belleza y el poder de las mujeres trans, seguida de las representantes de Marruecos y Venezuela. “El discurso de agradecimiento de la representante de Marruecos ha sido muy emotivo. Marruecos es un país que no reconoce la transexualidad. Este certamen se debería haber realizado en Montpellier, pero Francia no quería permitir la participación de Marruecos, ni de Argelia. Así, se habló de celebrar el certamen en Brasil o España, y finalmente se eligió Torremolinos”, explica.

La mallorquina Daniela Vallejo, segunda por la derecha / .

Preguntada por sus armas a la hora de alzarse con dos títulos tan preciado como los de Miss Trans Europa y Miss Honor Mundial, Vallejo no duda al responder: “He ganado siendo una misma, mostrando mi lado verdadero, mi lado humano, mi sensibilidad”.

Tiempos de transfobia

En estos tiempos de transfobia, Vallejo reconoce que “ser una misma es complejo. Hay que estar bien preparada psicológicamente. La crítica, cuando eres mediática, está a la orden del día, te expones. Yo he recibido insultos, burlas y amenazas de muerte. Falta mucho trabajo en este sentido, hay que trabajar la empatía, crear comunidad y apostar por la diversidad. Nos queda un larguísimo camino por recorrer. ¿Cuántos trans se conocen en la banca?, por citar un ejemplo. Hay que seguir luchando y ocupar nuevos espacios”.

Afincada en Mallorca desde 2017, cuando llegó a la isla huyendo de una dura historia, "me tocó sufrir transfobia familiar, laboral y terapias de conversión", Vallejo afirma que “vivimos un pequeño retroceso” en materia de derechos trans “pero la sociedad se da cuenta. España no debería cometer los mismos errores que los de países ultraconservadores como Italia, Hungría o Estados Unidos”.