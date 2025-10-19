Últimas horas de 'tregua' en Córdoba: en este momento está previsto que vuelvan las lluvias

Córdoba disfrutará hoy domingo, 19 de octubre, de un día prácticamente primaveral, con temperaturas máximas que rozarán e incluso pueden superar los 30 grados, y mínimas suaves, para nada frías, por encima de los 12º, según ha marcado esta pasada madrugada la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto.

No obstante, la cosa se empezará a 'complicar', en el sentido climático del término, a partir de mañana lunes, cuando pueden llegar las lluvias, tan anheladas por los agricultores y para comenzar a llenar de nuevo los embalses de la provincia. Así las cosas, los cordobeses tienen ante sí unas últimas horas de tregua antes de que el paraguas se convierta en un complemento imprescindible en el devenir de la próxima semana.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

En concreto, centrándonos en el pronóstico del domingo, tendremos cielos nubosos, con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a sur o suroeste por la tarde.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 30º; en Lucena, entre 14º y 27º; en Pozoblanco, entre 13º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 26º.

El tiempo este lunes

Este lunes, 20 de octubre, habrá cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en Sierra Morena por la mañana. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos de componente oeste flojos.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 27º; en Lucena, entre 14º y 25º; en Pozoblanco, entre 12º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 24º.

