PSOE
Sánchez cree vitales los programas de cribado "eficaces y ágiles" contra el cáncer de mama
El presidente del Gobierno ha recordado que de estos programas de prevención depende la salud de miles de mujeres y se ha comprometido a seguir reforzando la investigación y los recursos: "No estáis solas"
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este domingo, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, por contar con programas de prevención y cribado "eficaces y ágiles", algo vital para lograr un diagnóstico precoz de esta enfermedad, que sufren cada año 35.000 mujeres en España.
En un vídeo difundido en la red social X, en el que aparece con el lazo rosa que representa la lucha contra el cáncer de mama, el presidente del Gobierno ha recordado que de estos programas de prevención depende la salud de miles de mujeres y se ha comprometido a seguir reforzando la investigación y los recursos: "No estáis solas", ha señalado.
Sánchez recuerda que son 35.5000 las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama al año en España: "Madres, hermanas, compañeras y sus familias se enfrentan cada día a esta enfermedad. Cada mujer merece que estemos a la altura".
Para ello, ha defendido un mayor inversión en investigación "reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento, promoviendo una cultura de prevención que fomente una vida saludable".
Y aunque se ha conseguido que la mortalidad descienda en los últimos años, "el desafío sigue siendo enorme", ha alertado el jefe del Ejecutivo, que ha apostado por una sanidad pública "fuerte", que garantice la atención y todos los medios a las mujeres que padezcan esta enfermedad, "vivan donde vivan".
