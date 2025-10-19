Crisis migratoria
Llegan a El Hierro unas 98 personas migrantes a bordo de un cayuco
En la embarcación, que ha llegado al puerto de La Restinga, en Canarias, se encontraban cuatro menores
EP
Cueva del Hierro
Salvamento Marítimo ha interceptado en la madrugada de este domingo un cayuco que llegó por sus propios medios a la bocana del puerto de La Restinga (El Hierro), en Canarias, con un total de 98 personas migrantes subsaharianas a bordo, entre ellas diez mujeres y cuatro menores.
Asimismo, a través de un un operativo establecido por el centro coordinador de Salvamento en Tenerife, la tripulación de la Salvamar Navia procedió a localizar y acompañar a puerto a la embarcación, que llegó a La Restinga sobre las 8:21 horas de este domingo.
Una vez en tierra, los migrantes fueron asistidos por un dispositivo de seguridad y sanitario desplegado en la zona.
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto que eliminará las curvas de la cuesta del Espino
- La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros
- La Policía Nacional investiga en Córdoba una oleada de robos en casas y edificios históricos del casco
- Córdoba se prepara para un cambio brusco: el bajón térmico y las tormentas, en el horizonte