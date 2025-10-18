¿Descenso de las temperaturas a la vista? Córdoba, en busca del final del 'veroño'

Curioso es el nombre, o mejor dicho palabro, con el que se ha denominado al impás en el que se mueve buena parte de la provincia de Córdoba cuando hablamos de lo climático: veroño. Se refiere al trecho del otoño en el que las temperaturas son más elevadas de lo habitual y que combina elementos propios del verano (máximas por encima de 30 grados) con los habituales del momento en que nos encontramos (lluvias, mínimas cercanas a los 10º, noches más cortas).

En todo caso, aunque los 30º aún no se han despedido en este año 2025 que afronta su recta final, sí que podemos hablar ya del principio del fin del veroño. Por ejemplo, esta pasada madrugada, las mínimas han alcanzado los 12º y el termómetro no superará los 20º hasta el mediodía. Hora, por tanto, de ir comprobando la ropa de invierno, la ropa camilla, las babuchas de pelitos y la bata, para ver lo que aún está apto para una nueva temporada y lo que habrá de actualizarse en una tarde de compras.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Centrándonos en el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy sábado, 18 de octubre, tendremos cielos poco nubosos, aumentando a nubosos con nubes medias y altas por la noche. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos de componente sur.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 29º; en Lucena, entre 13º y 26º; en Pozoblanco, entre 11º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 10º y 25º.

El tiempo este domingo

Este domingo, 19 de octubre, habrá intervalos de cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a sur o suroeste por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 30º; en Lucena, entre 14º y 27º; en Pozoblanco, entre 13º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 26º.

