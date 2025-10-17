Córdoba se prepara para un cambio brusco: el bajón térmico y las tormentas, en el horizonte

Octubre llega a su ecuador y Córdoba se prepara para un cambio meteorológico cuanto menos brusco. Ocurre porque, hasta la fecha, la provincia viene arrastrando temperaturas más propias de los últimos días de verano. Sin ir más lejos, ayer, jueves 16 de octubre, los termómetros alcanzaron los 28,7 grados por la tarde y las mínimas apenas bajaron de los 15 grados. Pero la situación cambiará por completo en los próximos días.

Ya hoy, viernes, será un preludio de lo que está por venir: las nubes que evolucionan, los chubascos ocasionales por la tarde, que pueden ir acompañados de tormentas, con más intensidad y probabilidad en la sierras, y la bajada de las mínimas. Aunque las máximas, todavía hoy, se mantedrán en los 30 grados, las mínimas bajan a 13ºC. Además, el viento hará las suyas evolucionando de flojo a moderado a lo largo de la tarde.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 30º; en Lucena, entre 14º y 26º; en Pozoblanco, entre 11º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 25º.

El tiempo este sábado

Este sábado, sin embargo, el sol volverá a ser protagonista, con nubosidad escasa. Las temperaturas tampoco variarán y, de hacerlo, tenderán a bajar en las máximas.

El mayor cambio llegará al inicio de la semana, cuando el lunes caigan los termómetros hasta 6 grados en las máximas, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Las precipitaciones se esperan que se extiendan, al menos, hasta el miércoles, aunque ya con menor porcentaje.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 29º; en Lucena, entre 13º y 26º; en Pozoblanco, entre 11º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 10º y 25º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba: