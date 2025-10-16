Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

¿Lloverá en Córdoba hoy? Este es la previsión de la Aemet sobre el regreso de las tormentas

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

Cielo nublado en Córdoba.

Cielo nublado en Córdoba. / Córdoba

Tomás Moreno

Córdoba

Córdoba amanece hoy bajo cielos nubosos y la probabilidad de chubascos está sobre la mesa. No serían las primeras lluvias de otoño, pero los días pasan y la provincia se va aclimatando a la nueva estación. Lo hace tarde y viendo cómo los días todavía, cuando el sol aprieta, tienen tintes de finales de un verano cada vez más lejano. Pero, ¿lloverá este jueves en Córdoba? Es probable.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé chubascos en la sierras por la tarde, que pueden ir, además, acompañados de tormentas en Sierra Morena. A esta situación meteorológica hay que sumar que las máximas van en descenso, aunque las mínimas aún se mantienen sin cambios o registrando alguna ligera subida. Así, todavía hoy, los termómetros podrían alcanzar los 30 grados.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 16º y 30º; en Lucena, entre 15º y 26º; en Pozoblanco, entre 14º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 25º.

El tiempo este viernes

Este viernes, el escenario será muy similar. La nubosidad en las sierras dejará chubascos ocasionales -con mayor probabilidad que hoy- también por la tarde y posibles tormentas podrían cernirse sobre las mismas. Las mínimas ya empiezan a caer, aunque las máximas se mantendrán sostenidas en los 30 grados, pero con una clara tendencia a bajar que se irá acentuando a medida que avanza la semana.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 30º; en Lucena, entre 14º y 26º; en Pozoblanco, entre 12º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 25º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba:

