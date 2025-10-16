Clicars celebra sus Clicars Days con descuentos exclusivos de hasta 10.000€ en coches reacondicionados

Clicars, compañía líder en venta de coches reacondicionados, celebra del 16 al 18 de octubre su Feria Clicars Days en Córdoba con descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos reacondicionados. Clicars Córdoba es el primer punto de venta de Clicars en Andalucía, que también tiene un centro en Málaga, y está ubicado en el Polígono Industrial Las Quemadas, en unas instalaciones de más de 1.200 metros cuadrados.

Clicars es la única empresa del sector con dos fábricas propias donde reacondiciona los coches de su stock.

Todos los cordobeses que acudan presencialmente a la feria podrán acceder a descuentos exclusivos, solo en tienda, de hasta 10.000 euros en modelos seleccionados. El stock online de Clicars ofrece más de 2.500 vehículos reacondicionados de uno a ocho años, con más de 35 marcas y una amplia gama de carrocerías que incluye desde coches urbanos y SUV, hasta furgonetas. Todos los vehículos cuentan con distintivo ambiental 0, ECO o C con precios desde un 30% más baratos que un coche nuevo.

Clicars Days del 16 al 18 de octubre en Córdoba. / Clicars

La entrada es gratuita y el horario de atención es jueves y viernes de 9:30 a 20:00 horas, y sábado de 10:00 a 18:30 horas en Clicars Córdoba, con parking gratuito para clientes. Durante la Feria Clicars Days, los asistentes también podrán tasar y vender su vehículo actual, sin importar su edad ni kilometraje, y beneficiarse de la campaña 'Muévete con Etiqueta', que incentiva el achatarramiento pagando un mínimo de 1.000 euros por cada coche antiguo (con unas condiciones básicas). Asimismo, el equipo de Clicars ofrecerá asesoramiento personalizado a quienes deseen utilizar su vehículo actual como forma de pago o entrada para la financiación de un nuevo coche reacondicionado.

Clicars Point

Clicars Córdoba cuenta con un modelo Clicars Point, el exitoso concepto experiencial de la compañía donde se fusiona en un mismo espacio las ventajas del ecommerce de Clicars con el asesoramiento personalizado de sus expertos. En este espacio, los clientes pueden acceder al stock online de más de 2.500 vehículos reacondicionados con entrega inmediata. El proceso comienza con una conversación personalizada para identificar las necesidades y preferencias del cliente. A continuación, el equipo realiza una búsqueda y selección de vehículos utilizando tablets y pantallas interactivas, donde se muestran todos los detalles y características de cada modelo. Clicars ofrece, además, financiación a medida, junto con servicios de garantía y mantenimiento. Todos los vehículos incluyen un periodo de prueba de 15 días o 1.000 kilómetros, durante el cual el cliente puede cambiar o devolver el coche sin coste alguno.

¿Qué diferencia a un coche reacondicionado de uno nuevo o usado?

Los coches reacondicionados son vehículos en buen estado, sin daños estructurales ni averías, que superan altos estándares de calidad. Además, estos vehículos son certificados y revisados minuciosamente por expertos para alargar su vida útil y devolverle a un estado mecánicamente impecable a través de un riguroso proceso de revisión integral en Clicars: certificación de 320 puntos, inspección mecánica, pruebas en carretera y sustitución de piezas necesarias para asegurar la máxima calidad mecánica. Clicars es la única empresa del sector con dos fábricas propias donde reacondiciona cada uno de los coches de su stock.

¿Cómo contactar con Clicars Córdoba?