El programa TRR Profesional inicia su Módulo 4: Prácticas Profesionales Presenciales en Economía Circular del Plástico
Esta nueva etapa formativa permitirá a los participantes poner en práctica los conocimientos adquiridos
El próximo 20 de octubre de 2025 dará comienzo el Módulo 4: FP01–TRR Ecovalora, correspondiente a la fase final del itinerario TRR Profesional: Técnico/a en Reutilización y Reciclaje de Componentes Plásticos, un innovador programa gratuito cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Esta etapa formativa, de carácter presencial y práctica, permitirá a los participantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los módulos teóricos anteriores y desarrollar sus habilidades profesionales en entornos reales de trabajo.
Las prácticas, con una duración total de 150 horas, se realizarán del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025, en las instalaciones de Industrias Gregasa S.C.A. (Polígono El Blanquillo, Parcela 54, Fuente Obejuna – Córdoba), bajo la supervisión técnica de Plastweld Repair Systems S.L.
Durante el desarrollo del módulo, el alumnado aplicará técnicas avanzadas de reparación y reciclaje de componentes plásticos, participará en procesos de control de calidad y trazabilidad, y recibirá una evaluación profesional continua por parte de tutores especializados con más de 25 años de experiencia en el sector.
El módulo se centra en la formación práctica en reparación de plásticos técnicos, industriales y automotrices, la verificación de estándares de calidad, y la resolución de tareas en entornos productivos reales, fortaleciendo las competencias necesarias para la inserción laboral en el ámbito de la economía circular.
Las prácticas profesionales se realizarán en seis horas diarias en horario de mañana, y su superación constituye la etapa final del itinerario TRR Profesional. Este proyecto formativo ha permitido a decenas de personas desempleadas de Andalucía y Extremadura acceder a un perfil técnico altamente demandado en sectores como la automoción, el reciclaje industrial y la gestión sostenible de materiales plásticos.
El plazo de envío de documentación permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2025 a las 16:00 h. Las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario de inscripción disponible en www.plastweld.es y enviar la documentación requerida (Formato M2, DNI, DARDE, vida laboral, etc.) al correo formacion@proexpert.es, según las indicaciones publicadas.
Las plazas son gratuitas y limitadas a 30 participantes, y se priorizará la participación de personas desempleadas que estén dadas de alta como demandantes de empleo con fecha anterior o igual al 20 de octubre de 2025.
- Fechas: del 20/10/2025 al 21/11/2025
- Lugar: Industrias Gregasa S.C.A. – Polígono El Blanquillo, Fuente Obejuna (Córdoba)
- Modalidad: Presencial – Prácticas Profesionales (150 horas)
- Coste: Gratuito (cofinanciado por el FSE+ – Empleaverde+)
- Más información: www.plastweld.es
- Contacto: formacion@proexpert.es
- Redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube de Plastweld Repair Systems
Este proyecto está cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
