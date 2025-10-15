El tiempo
La Aemet avisa: esto es lo que lloverá en lo que queda de mes con las anomalías climáticas previstas
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado en las últimas horas su actualización de la previsión mensual, con datos de anomalías tanto de temperaturas como de precipitaciones para las próximas semanas. Y el pronóstico de este organismo es bastante claro: "El ambiente será agradable, con temperaturas máximas más propias del mes de septiembre", asegura la Aemet en el tuit, publicado en la red social X, en el que avanza su pronóstico.
En Córdoba, como en buena parte de España, la temperatura marcará entre 1 y 3 grados más de lo normal para estas fechas, en una situación que persistirá hasta bien avanzado el mes de noviembre, a tenor de la publicación de la Aemet. Además, no se esperan grandes lluvias. Las precipitaciones serán las habituales para un mes de octubre en buena parte de España, excepto en la zona de Galicia, y, en algunos momentos, en la Bahía de Cádiz.
No obstante, centrándonos ya en el pronóstico para hoy miércoles, 15 de octubre, habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 31º; en Lucena, entre 14º y 27º; en Pozoblanco, entre 12º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 27º.
El tiempo este jueves
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves se esperan cielos nubosos, con probabilidad de chubascos en las sierras por la tarde, que irán ocasionalmente acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en el sur de la provincia.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 30º; en Lucena, entre 15º y 26º; en Pozoblanco, entre 14º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 25º.
