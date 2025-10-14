El tiempo
¿Más calor en Córdoba? La Aemet no descarta que el termómetro llegue hoy hasta esta temperatura
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
El calor sigue sin desaparecer de Córdoba. A pesar de estar rozando ya la mitad del mes de octubre, con varias semanas de otoño y el Día de San Rafael en el horizonte, las temperaturas siguen sin dar tregua tanto en la ciudad como en la provincia. Aunque bien es cierto que las mínimas son ya muy agradables, frescas y en determinadas noches hasta frías, las máximas continúan en niveles altos para las fechas en las que nos encontramos.
De hecho, para los próximos días, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que el termómetro pueda llegar hasta los 31 grados esta tarde, tendencia que continuaría el miércoles y que no tiene visos de suavizarse durante el resto de la semana. En todo caso, centrándonos en el pronóstico para hoy martes, 14 de octubre, tendremos cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso las máximas. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 31º; en Lucena, entre 15º y 27º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 26º.
El tiempo este miércoles
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este miércoles se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 31º; en Lucena, entre 14º y 27º; en Pozoblanco, entre 12º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 27º.
