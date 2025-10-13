El tiempo
Córdoba afronta el último día del Puente del Pilar con la posibilidad de precipitaciones
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Son muy pocas, no llegan al 5% en la capital, aunque es más probable en la Sierra. Pero hay opciones de que la lluvia haga acto de presencia en el último día del Puente del Pilar. Hoy lunes, 13 de octubre, es festivo en Córdoba y en toda España, ya que el 12 de octubre cayó en domingo y el día no laborable se traslada al lunes. Una jornada en la que habrá que estar pendientes del cielo para saber si lloverá o no, lo que podría afectar a los últimos planes en familia y con amigos de los cordobeses.
Centrándonos en el pronóstico de las próximas horas, habrá cielos nubosos, sin descartar chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas, más probables en Sierra Morena de madrugada. Temperaturas sin cambios, localmente mínimas en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 30º; en Lucena, entre 15º y 26º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 25º.
El tiempo este martes
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este martes se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso las máximas. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 31º; en Lucena, entre 15º y 27º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 26º.
Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos
- Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
- El Magno Vía Crucis une a Córdoba y su provincia
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
- Feria de Córdoba 2026: las casetas tendrán que bajar los decibelios y poner solo música tradicional de 13 a 17 horas