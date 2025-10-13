Córdoba afronta el último día del Puente del Pilar con la posibilidad de precipitaciones

Son muy pocas, no llegan al 5% en la capital, aunque es más probable en la Sierra. Pero hay opciones de que la lluvia haga acto de presencia en el último día del Puente del Pilar. Hoy lunes, 13 de octubre, es festivo en Córdoba y en toda España, ya que el 12 de octubre cayó en domingo y el día no laborable se traslada al lunes. Una jornada en la que habrá que estar pendientes del cielo para saber si lloverá o no, lo que podría afectar a los últimos planes en familia y con amigos de los cordobeses.

Centrándonos en el pronóstico de las próximas horas, habrá cielos nubosos, sin descartar chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas, más probables en Sierra Morena de madrugada. Temperaturas sin cambios, localmente mínimas en ascenso. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 30º; en Lucena, entre 15º y 26º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 25º.

El tiempo este martes

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este martes se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso las máximas. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 31º; en Lucena, entre 15º y 27º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 26º.

