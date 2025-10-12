El tiempo
¿Tormenta a la vista? El otoño se hace notar en Córdoba y esta es la previsión para estos días
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
El otoño comienza a hacer acto de presencia en Córdoba. Se ha hecho esperar, pero las nubes, las lluvias y posibles tormentas ya se otean en el horizonte. El tiempo concedió ayer, un sábado marcado por el Magno Vía Crucis, una jornada de gracia, casi primaveral, que todavía se prolongará este domingo de fiesta nacional. Sin embargo, ya empezarán a verse las primeras nubes y el otoño, que ya dejó las primeras precipitaciones, seguirá avanzando en la provincia.
Los cordobeses amanecen este domingo con intervalos de cielos nubosos y algunas nubes de evolución en las sierras. Las temperaturas se mantienen estables, sin grandes cambios, y el viento, que podría soplar moderadamente, irá perdiendo fuerza a lo largo de la tarde. Pero atención: el inicio de la semana podría traer sorpresas.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 30º; en Lucena, entre 13º y 26º; en Pozoblanco, entre 10º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 26º.
El tiempo este lunes
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes se esperan cielos con nubosidad variable desde primera hora. No se descarta que esas nubes vayan acompañadas de chubascos dispersos y tormentas. Las temperaturas, eso sí, continuarán estables, con las mínimas en ligero descenso. El ambiente otoñal empieza a calar y ya hay que estar atentos al cielo, sobre todo este lunes festivo.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 30º; en Lucena, entre 15º y 26º; en Pozoblanco, entre 13º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 25º.
Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
