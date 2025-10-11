¿Acompañará el tiempo al Magno Vía Crucis? Esta es la última previsión de la Aemet para Córdoba

A lo largo de la semana muchas miradas se han dirigido al cielo. La lluvia del jueves sembró de preocupación en quienes aguardan para vivir una de las jornadas más esperadas en Córdoba. Este sábado es el Magno Vía Crucis y la pregunta de muchos cordobeses es: ¿Acompañará el tiempo a las hermandades? Esto es lo que se espera según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Como si de una escena bíblica se tratara, el cielo se abrirá este sábado para brindar a los cordobeses una jornada plácida en todos los sentidos. Pocas nubes (que irán retirándose a medida que avanza la mañana) se vislumbrarán y el sol alumbrará las salidas procesionales. Además de eso, las temperaturas serán ideales para echarse a la calle. Oscilarán entre los 15 y los 29 grados.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 29º; en Lucena, entre 13º y 25º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 10º y 24º.

El tiempo este domingo

Para este domingo, tras la cita cofrade, las nubes volverán a cernirse sobre Córdoba, con intervalos que irán evolucionando a lo largo de la jornada y de la semana. Una semana en la que las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios. Mañana se esperan mínimas de 15 y máximas de 30 grados. Con pocas variaciones el resto de días y con una bajada ya algo más notable de cara a la segunda mitad. Este domingo, eso sí, habrá que prestar atención al viento, que podría soplar de forma moderada especialmente por la mañana.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 30º; en Lucena, entre 13º y 26º; en Pozoblanco, entre 10º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 26º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba: