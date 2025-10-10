Entre chubascos y claros: Córdoba vive una jornada de transición antes del regreso del sol... y la devoción a las calles

La provincia de Córdoba afronta este viernes 10 de octubre un día marcado por la inestabilidad atmosférica. Según la previsión de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos permanecerán poco nubosos durante buena parte de la mañana, aunque se espera un aumento de la nubosidad a partir del mediodía debido a la evolución diurna. Este cambio traerá consigo la posibilidad de chubascos ocasionales, que podrían ir acompañados de tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde. Las precipitaciones serán más probables e intensas en la zona de la Subbética, donde no se descartan episodios localmente fuertes. Esta situación ha llevado a activar la alerta por lluvias y tormentas en la Campiña cordobesa y en la Subbética, áreas que se encuentran en aviso amarillo por la Aemet.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso respecto a jornadas anteriores. El viento soplará flojo de componente este, con intervalos moderados en algunos puntos.

Se trata, en definitiva, de una jornada de transición: las tormentas ocasionales de hoy darán paso a un sábado más estable, con cielos despejados y un ambiente plenamente otoñal y soleado en toda la provincia. Y todo para el alivio y la alegría de los miles de devotos que están citados con el Vía Magno de Córdoba.

Previsión para la provincia de Córdoba / Córdoba

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 29º; en Lucena, entre 15º y 25º; en Pozoblanco, entre 11º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 25º.

El tiempo este sábado

Para mañana, sábado 11 de octubre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas permanecerán sin cambios y los vientos serán flojos de componente este, ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 29º; en Lucena, entre 13º y 26º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 25º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba: