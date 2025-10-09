La lluvia se abre paso hoy… y el sol enciende la esperanza cofrade de Córdoba

La llegada inminente de la lluvia prevista para hoy, jueves 9 de octubre, pone fin a días de incertidumbre y miradas al cielo ante la cercanía del Magno Vía Crucis. Según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos estarán poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna y chubascos acompañados de tormentas por la tarde, que podrán ser localmente fuertes, especialmente en las sierras. Una situación que ha obligado a activar el nivel amarillo por riesgo de fuertes lluvias y tormentas en la Sierra y los Pedroches.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con ligeros descensos, y los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados. Aun así, se abre un horizonte más despejado: se descarta la presencia de lluvia para el 11 de octubre, jornada clave para la cita cofrade, lo que alimenta la esperanza de que la pasión se viva bajo un cielo abierto y soleado.

Previsión para Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 30º; en Lucena, entre 14º y 27º; en Pozoblanco, entre 13º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 26º.

El tiempo este viernes

Para mañana, viernes 10 de octubre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde que pueden ir acompañados de tormentas, más probables e intensos en la Subbética. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios y las máximas irán en descenso. Por su parte, los vientos serán flojos de componente este, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 29º; en Lucena, entre 15º y 25º; en Pozoblanco, entre 11º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 25º.

