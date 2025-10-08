La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades

El gran Magno Vía Crucis de Córdoba 2025, previsto para el sábado 11 de octubre, podría verse amenazado por la lluvia, que —según Aemet— tiene prevista su llegada a la capital esta misma semana. Aunque la previsión cambia a cada parte, la incertidumbre es máxima: más de treinta pasos aguardan con devoción… y la vista puesta en el cielo. Porque las previsiones no invitan al optimismo. Un día se anuncia una alta probabilidad de lluvia para, horas después, anunciar un día soleado. Es lo que pasó en el arranque de la semana, donde se preveía lluvia en la víspera de la gran cita cofrade. Ahora, de nuevo, las previsiones vuelven a dar agua. Todo ello genera un clima de inquietud creciente entre los cofrades. El gran Magno Vía Crucis podría verse amenazado por la lluvia, que —según la Aemet— tiene fijada su llegada a la capital el próximo jueves, con una probabilidad del 85 por ciento de que así sea. Aunque la previsión cambia a cada parte, la incertidumbre es máxima: más de treinta pasos aguardan con devoción… y la vista puesta en el cielo.

La previsión de la Aemet para hoy, miércoles 8 de octubre, en la provincia de Córdoba no deja lugar a dudas: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios, mientras que las máximas descienden. Por su parte, los vientos serán variables flojos, con tendencia a componente oeste por la tarde.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 32º; en Lucena, entre 16º y 28º; en Pozoblanco, entre 14º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 28º.

El tiempo este jueves

Para mañana, jueves 9 e octubre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución por la tarde, cuando no se descartan chubascos que podrán ir acompañados de tormentas. Por su parte, las temperaturas irán en descenso y las máximas no experimentarán cambios. Por último, los vientos serán flojos y variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 31º; en Lucena, entre 15º y 27º; en Pozoblanco, entre 12º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 26º.

