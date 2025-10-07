La lluvia oculta sus cartas y amenaza con apuntarse al Magno Vía Crucis de Córdoba: esto es lo que prevé la Aemet

La lluvia oculta sus cartas. Amenaza con apuntarse al Magno Vía Crucis, incluso hará acto de presencia en la víspera, pero luego desaparecerá sin dejar rastro. Como un tahur que esconde su jugada, la inestabilidad se retira y deja paso a un martes de calma en Córdoba. Ahora mismo las posibilidades de que se presente el próximo viernes están al 55 por ciento. Pero... ¿qué pasará en el día donde las calles de la capital se llenarán de fervor y pasión? Ni rastro, la lluvia pone cara de póker y da paso a un día.... ¿soleado?

En lo que respecta a la jornada de hoy, martes 7 de octubre, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) será una jornada con cielos poco nubosos o despejados en toda la provincia. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con un ambiente templado que invita a disfrutar del otoño sin paraguas. El viento soplará flojo y de dirección variable, aunque con predominio de la componente sur, aportando una sensación agradable en las horas centrales del día.

Previsión meteorológica para Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 16º y 32º; en Lucena, entre 15º y 30º; en Pozoblanco, entre 14º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 29º.

El tiempo este miércoles

Para mañana, miércoles 8 de octubre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas irán en descenso. Por su parte, los vientos serán variables y flojos, tendiendo a componente oeste por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 31º; en Lucena, entre 16º y 28º; en Pozoblanco, entre 14º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 28º.

