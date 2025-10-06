El otoño mantiene su pulso en Córdoba ante unas máximas que se resisten y mantienen los días primaverales

El calor no piensa dar a torcer su brazo ante los dominios de un otoño que reclama sus derechos estacionales. Esa resistencia será visible en los próximos días, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En este sentido, para la jornada de hoy, lunes 6 de octubre, se esperan cielos poco nubosos en toda la provincia de Córdoba. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en la Campiña, mientras que en el resto del territorio apenas variarán. Por su parte, las máximas experimentarán un ligero descenso. En cuanto al viento, será flojo y variable, aunque con predominio de la componente sur que aportará ambiente templado.

En conjunto, el otoño continúa sin imponerse sobre el calor estival. Aunque los días son más suaves en el plano térmico y las noches menos frescas, octubre sigue lejos de los parámentros de una estación fresca.

Previsión meteorológica para Córdoba / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 17º y 31º; en Lucena, entre 15º y 28º; en Pozoblanco, entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 29º.

El tiempo este martes

Para mañana, martes 7 de octubre, la Aemet pronostica Ccielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas permanecerán sin cambios y los vientos serán flojos y variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 32º; en Lucena, entre 16º y 29º; en Pozoblanco, entre 13º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 27º.

