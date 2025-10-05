El 'veroño' sigue instalado en Córdoba… pero empieza a dar señales de despedida: esto es lo que está por venir

Llegamos al primer domingo de octubre y hay que reseñar que Córdoba capital alcanzó ayer los 33,6 grados. Estando a 5 de octubre, no es la temperatura más habitual, pero este fenómeno no es nuevo. El conocido 'veroño' es esto: temperaturas más propias del verano en el inicio de la estación otoñal. Y Córdoba sigue instalada ahí. Sin embargo, esta situación empieza a dar señales de despedida.

El cuerpo ya va pidiendo mantas y castañas, pero los cordobeses siguen en manga corta. Este domingo, 5 de octubre, las temperaturas se mantienen en valores más propios de septiembre, con máximas de hasta 33 grados, un grado menos de lo previsto ayer. Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera una jornada de cielos poco nubosos o despejados, sin apenas cambios en las temperaturas, aunque con un ligero descenso en las mínimas en algunas zonas. Los vientos serán flojos y variables.

Previsión meteorológica para Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 12º y 34º; en Lucena, entre 16º y 31º; en Pozoblanco, entre 14º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 30º.

El tiempo este lunes

Mañana, lunes, el panorama será similar, aunque con un pequeño matiz: las mínimas subirán ligeramente en el valle del Guadalquivir, mientras que en el resto de la provincia apenas se moverán. Las máximas seguirán por encima de los 30 grados, eso sí, con una tendencia suave pero constante a la baja que continuará a lo largo de la semana. En fin, que todavía no hace falta sacar el edredón, pero quizás ya podemos ir dejando las chanclas…

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 31º; en Lucena, entre 15º y 28º; en Pozoblanco, entre 14º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 28º.

