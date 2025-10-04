Córdoba se aferra al verano: máximas de 34 grados este sábado en pleno octubre

Una nueva semana llega a su final y lo que parece no tener fin, en Córdoba, es el calor. Aunque el calendario marca otoño, Córdoba sigue viviendo días más propios del final del verano. Este sábado se presenta con cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas que no restarán protagonismo al sol. Pero lo más importante es que el incremento de las temperaturas que se lleva experimentando toda la semana tocará techo.

La temperatura máxima alcanzará los 34 grados, la más alta de toda la semana y el ambiente será caluroso a mediodía, con vientos flojos y variables que no traerán alivio térmico. ¿Hasta cuando se alargarán estos últimos coletazos del verano? Pues bien, habrá que esperar para bajar de los 30 grados, pero a partir de este sábado los termómetros comenzarán a caer.

Previsión meteorológica para Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 34º; en Lucena, entre 17º y 30º; en Pozoblanco, entre 14º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 16º y 29º.

El tiempo este domingo

Para el domingo se espera una jornada similar, aunque con un levísimo respiro. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados y una máxima de 33 grados. Las mínimas podrían descender ligeramente en algunas zonas, pero el ambiente seguirá siendo cálido para esta época del año.

En cuanto a la semana próxima, se prevé un progresivo descenso de las temperaturas, aunque la mayoría de los días seguirán superando los 30 grados. El otoño, por ahora, se hace esperar en Córdoba, donde octubre sigue aferrado al calor. Los cambios más notables podrían llegar hacia el final de la semana.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 33º; en Lucena, entre 16º y 31º; en Pozoblanco, entre 14º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 30º.

