Fin de semana caluroso en Córdoba: las temperaturas vuelven a subir estos días y el otoño se hace esperar

¿Y el otoño?, se preguntan los cordobeses. Habrá que esperar, porque a 3 de octubre la noticia es que las temperaturas, que ya vienen estando por encima de los 30 grados en los últimos días, seguirán subiendo en Córdoba. El fin de semana será caluroso para las fechas en las que se mueve el calendario. Ayer, jueves, los termómetros alcanzaron los 32 grados a primera hora de la tarde, pero este viernes, y especialmente el sábado y el domingo, se esperan máximas superiores.

¿Qué temperaturas se alcanzarán? Este vienes las máximas se situán en 33 grados y a lo largo del fin de semana se prevé que sigan evolucionando hacia arriba. Hoy el día se presenta con cielos poco nubosos, con algunos intervalor de nubes altas a partir del medio día, y con vientos flojos.

Previsión meteorológica para Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 33º; en Lucena, entre 16º y 30º; en Pozoblanco, entre 13º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 28º.

El tiempo este sábado

Este sábado los cielos continuarán igual, casi despejados con la salvedad de las nubes altas, y lo único que se moverá serán las temperaturas, que seguirán aumentando. Las máximas alcanzarán los 34 grados. Y la pregunta de los cordobeses quizás sea: ¿Hasta cuando? No se espera un repentino bajón de las temperaturas y, de hecho, la semana próxima comenzará también por encima de los 30 grados. Así que habrá que esperar para decir definitivamente adiós al calor y dar la bienvenida al otoño.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 34º; en Lucena, entre 17º y 30º; en Pozoblanco, entre 14º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 16º y 29º.

