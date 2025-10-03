Reino Unido
Sarah Mullally, primera mujer nombrada arzobispo de Canterbury y líder de la Iglesia anglicana
EFE
Londres
La obispa Sarah Mullally fue elegida este viernes como la primera mujer en la historia en asumir los cargos de arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunión anglicana, que reúne a unos 95 millones de creyentes estimados en 165 países del mundo.
Mullally, que será oficialmente confirmada en el puesto en enero, sustituirá a Justin Welby, que anunció su dimisión en noviembre de 2024 tras críticas por su gestión de un caso de abusos sexuales a menores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
- La Universidad de Córdoba ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires