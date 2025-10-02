El calor se resiste y remonta en Córdoba: esta es la escalada de las temperaturas vaticinada por la Aemet

Donde hubo fuego quedan cenizas. El calor se resiste a dar su brazo a torcer con la llegada del otoño tras meses de dictadura "infernal". Los termómetros inician una escalada que, en los próximos días, asimilarán los días de octubre con los del inicio de la pasada estación. La previsión de la Aemet para Córdoba este jueves, 2 de octubre, señala cielos poco nubosos, aunque con nubosidad de evolución diurna que irá apareciendo a lo largo del día. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas tendrán un leve ascenso, dejando atrás los días frescos y lluviosos que caracterizaron la última semana. Se espera que los termómetros vayan subiendo progresivamente hasta los 33 grados centrígrados en los próximos días.

Este repunte en las temperaturas, aunque moderado, hace que el calor se resista, aunque sin alcanzar valores extremos. Se espera que el ambiente otoñal se mantenga durante las próximas jornadas, aunque con días más soleados y agradables en comparación con los recientes

Por otro lado, los vientos serán flojos y variables, contribuyendo a una jornada más tranquila en cuanto a la sensación térmica.

Previsión meteorológica para Córdoba / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 31º; en Lucena, entre 15º y 28º; en Pozoblanco, entre 12º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 27º.

El tiempo este martes

Para mañana, martes 3 de octubre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes altas a partir de mediodía. Las temperaturas irán en ligero ascenso o sin cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables..

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 32º; en Lucena, entre 16º y 29º; en Pozoblanco, entre 13º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 27º.

