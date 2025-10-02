El tiempo
El calor se resiste y remonta en Córdoba: esta es la escalada de las temperaturas vaticinada por la Aemet
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Donde hubo fuego quedan cenizas. El calor se resiste a dar su brazo a torcer con la llegada del otoño tras meses de dictadura "infernal". Los termómetros inician una escalada que, en los próximos días, asimilarán los días de octubre con los del inicio de la pasada estación. La previsión de la Aemet para Córdoba este jueves, 2 de octubre, señala cielos poco nubosos, aunque con nubosidad de evolución diurna que irá apareciendo a lo largo del día. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas tendrán un leve ascenso, dejando atrás los días frescos y lluviosos que caracterizaron la última semana. Se espera que los termómetros vayan subiendo progresivamente hasta los 33 grados centrígrados en los próximos días.
Este repunte en las temperaturas, aunque moderado, hace que el calor se resista, aunque sin alcanzar valores extremos. Se espera que el ambiente otoñal se mantenga durante las próximas jornadas, aunque con días más soleados y agradables en comparación con los recientes
Por otro lado, los vientos serán flojos y variables, contribuyendo a una jornada más tranquila en cuanto a la sensación térmica.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 31º; en Lucena, entre 15º y 28º; en Pozoblanco, entre 12º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 27º.
El tiempo este martes
Para mañana, martes 3 de octubre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes altas a partir de mediodía. Las temperaturas irán en ligero ascenso o sin cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables..
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 32º; en Lucena, entre 16º y 29º; en Pozoblanco, entre 13º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 27º.
Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- Agenda de conciertos en Córdoba este octubre: fechas, artistas, festivales y entradas
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba
- Diagnóstico del arbolado en Córdoba: 87.218 árboles, exceso de naranjos y podas inadecuadas
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura
- Guía de Flora 2025 en Córdoba: horarios, espacios, artistas y actividades paralelas