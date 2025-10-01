El tiempo
La mesa camilla tendrá que esperar: hasta aquí llegarán las temperaturas hoy en Córdoba
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La mesa camilla tendrá que esperar. Cuando muchas familias ya estaban barruntando la posibilidad de montar la mesa camilla, sacando la ropa, e incluso la opción de sacar la ropa de invierno y guardar hasta el próximo verano camisetas y polos de mangas cortas. Sin embargo, toca esperar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) garantiza máximas por encima de los 30 grados durante todos los próximos días, por lo que la tarde pasará con poca ropa y ventanas bien abiertas en las casas cordobesas. No obstante, una débil probabilidad de lluvia al mediodía obliga a estar bien atentos al cielo.
Centrándonos en el pronóstico concreto, habrá intervalos de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables en la Subbética y por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 30º; en Lucena, entre 15º y 26º; en Pozoblanco, entre 13º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 25º.
El tiempo este jueves
Para mañana jueves, 2 de octubre, la Aemet pronostica intervalos de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 31º; en Lucena, entre 15º y 27º; en Pozoblanco, entre 13º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 26º.
