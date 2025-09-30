¿Quieres asistir al espectáculo ‘Me tenéis Frita’ de Eva y Qué? ¡Participa en el sorteo!

Diario CÓRDOBA sortea una entrada doble para asistir al espectáculo ‘Me tenéis Frita’ de Eva y Qué. El evento tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre, a las 20.30 horas, en el Teatro Avanti.

¿Cómo participar en el sorteo? Regístrate gratis o introduce tus datos, si ya eres usuario, en la web de Diario CÓRDOBA.

A continuación, haz clic en ¡Participa ahora! y rellena el formulario que aparece debajo. Además… El sorteo finaliza el próximo jueves 2 de octubre a las 23.59 horas.

Los ganadores recibirán un correo electrónico o una llamada telefónica el viernes 3 de octubre. También serán informados del lugar y de la fecha de recogida de las entradas.

Solo se podrá participar una vez.

Ser ganador o ganadora del sorteo implica que Diario CÓRDOBA pueda publicar su nombre e imagen en alguno de los soportes de papel, web o redes sociales. ¡Suerte!

Bases legales de participación

1. El 'Sorteo una entrada doble para ver de la actuación de Eva y Qué' es un sorteo de Diario CÓRDOBA S.A.U. que se desarrolla exclusivamente a través de la web del periódico Diario CÓRDOBA.

2. Tiene como objeto premiar a los lectores de Diario CÓRDOBA con la entrega de un premio.

3. No se permite concursar más de una vez en el sorteo.

4. En el sorteo pueden participar todos los usuarios registrados de Diario CÓRDOBA que lo deseen, salvo empleados de Diario CÓRDOBA, así como familiares directos de los mismos. Los únicos requisitos son aceptar y completar los términos del formulario del concurso con información veraz y acreditar su personalidad a la hora de retirar el premio.

5. Diario CÓRDOBA comprobará la veracidad de los datos aportados por el participante al registrarse en el concurso.

6. Diario CÓRDOBA se reserva el derecho de descartar para el concurso a aquellos participantes cuyos datos de registro no sean correctos.

7. El sorteo se realizará entre todos los participantes.

8. Participar en este sorteo implica la aceptación de que, en caso de ser usted uno de los ganadores del sorteo, su nombre e imagen puedan ser publicados por Diario CÓRDOBA, ya sea en papel o en su versión digital.

9. Diario CÓRDOBA podrá exigir que el concursante premiado acredite su identidad -con DNI o documento similar- a la hora de retirar las invitaciones.

10. Diario CÓRDOBA se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir este sorteo por cualquier causa sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna para la empresa.

11. Los ganadores del concurso serán informados a través de e-mail o teléfono de contacto del lugar y fecha límite de recogida del premio.

12. Al participar en este sorteo acepta que Diario CÓRDOBA envíe información comercial al correo electrónico facilitado.

13. Diario CÓRDOBA no se hace responsable de la falta de existencias del premio sorteado.

14. La duración del sorteo será desde el martes 30 de septiembre hasta el jueves 2 de octubre a las 23:59 horas.

15. Los ganadores se darán a conocer el viernes 3 de octubre por la mañana.