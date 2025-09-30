Adiós a Gabrielle, ¿hola al ventilador? El gran cambio en el pronóstico del tiempo en Córdoba

Como un judoka, el pronóstico del tiempo ha dado un giro de 180 grados, alejando la tormenta Gabrielle, que apenas ha dejado unos cuantos litros en Córdoba capital, y trayendo de nuevo temperaturas más altas, que en los próximos días se asentarán con comodidad por encima de los 30 grados en los picos más altos de la tarde.

Según asegura la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy martes, 30 de septiembre, habrá intervalos de cielos nubosos, sin descartar algunos chubascos ocasionales en las sierras. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 29º; en Lucena, entre 14º y 25º; en Pozoblanco, entre 11º y 24º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 23º.

El tiempo este miércoles

Para mañana miércoles, 1 de octubre, la Aemet pronostica intervalos de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras, sin descartar precipitaciones débiles en la Subbética. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 30º; en Lucena, entre 15º y 26º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 24º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba: