El tiempo
Adiós a Gabrielle, ¿hola al ventilador? El gran cambio en el pronóstico del tiempo en Córdoba
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Como un judoka, el pronóstico del tiempo ha dado un giro de 180 grados, alejando la tormenta Gabrielle, que apenas ha dejado unos cuantos litros en Córdoba capital, y trayendo de nuevo temperaturas más altas, que en los próximos días se asentarán con comodidad por encima de los 30 grados en los picos más altos de la tarde.
Según asegura la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy martes, 30 de septiembre, habrá intervalos de cielos nubosos, sin descartar algunos chubascos ocasionales en las sierras. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 29º; en Lucena, entre 14º y 25º; en Pozoblanco, entre 11º y 24º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 23º.
El tiempo este miércoles
Para mañana miércoles, 1 de octubre, la Aemet pronostica intervalos de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras, sin descartar precipitaciones débiles en la Subbética. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 30º; en Lucena, entre 15º y 26º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 24º.
Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos
- Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026: de la Feria a las Cruces o los Patios
- ¿Cuánto vale un día en la cárcel?
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Arqueología sentimental de Córdoba
- El rector de la Universidad de Córdoba pide 'el cumplimiento estricto' del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Alcolea recrea su batalla más gloriosa