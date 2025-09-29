Apoyo a Palestina
Richard Gere en el X aniversario de Open Arms: "Netanyahu tiene que irse"
El evento se ha celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona y ha congregado a numerosos artistas y políticos
Redacción
El actor Richard Gere ha participado este lunes en Barcelona en una cena benéfica por el décimo aniversario de la ONG Open Arms, donde ha mostrado su apoyo a Palestina y ha apostado por que dimita el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: "Tiene que irse".
Lo ha declarado a los medios antes de participar en la cena, que se ha celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona y ha congregado a numerosos artistas y políticos, además del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
"Los españoles deberían estar muy orgullosos de esta organización. Y, de verdad, siéntanse orgullosos como españoles de que un grupo extraordinario de personas esté haciendo la obra de Dios para ayudar a los necesitados", ha dicho Gere sobre la ONG junto a su fundador, Òscar Camps.
- La tormenta Gabrielle llega a Córdoba: ¿cuándo y dónde lloverá hoy domingo?
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Luis Muñoz, reconocido por su trayectoria empresarial: 'Mi ilusión siempre ha sido crear puestos de trabajo
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional
- Leiva enciende Córdoba con lleno absoluto en Los Califas
- El Córdoba CF rasca un punto en Anoeta
- ¿Cuánto vale un día en la cárcel?