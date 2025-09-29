Nuevo servicio de noticias
LLUVIAS
23 municipios suspenden clases en Castellón y dejan en casa a más de 84.000 alumnos
Son datos de la Conselleria de Educación, que cifra en 536.851 los alumnos afectados por esta circunstancia en toda la Comunitat, de un total de 239 municipios
Alberto Campos
Castellón
El episodio de lluvias que afecta hoy a Castellón ha provocado que hasta 19 municipios hayan decidido suspender la actividad lectiva, con lo que 78.333 alumnos se han quedado hoy sin ir a clase.
Son datos de la Conselleria de Educación, que cifra en 536.851 los alumnos afectados por esta circunstancia en toda la Comunitat, de un total de 239 municipios
En Castellón, las localidades que han suspendido clases son:
- Alcalà de Xivert
- Almassora
- Benicarló
- Benicàssim
- Burriana
- Borriol
- Castellò de la Plana
- CRA Serra d'Espadà-Millars (Argelita-Fanzara)
- La Llosa
- Moncofa
- Montanejos
- Orpesa
- Peñíscola
- Sant Jordi
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Torreblanca
- Traiguera
- Vila-real
- La Vilavella
- Vinaròs
- Xilxes
Está por ver si esta suspensión continuará durante la jornada del martes, sobre todo atendiendo a la previsión meteorológica en el norte de la provincia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tormenta Gabrielle llega a Córdoba: ¿cuándo y dónde lloverá hoy domingo?
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Luis Muñoz, reconocido por su trayectoria empresarial: 'Mi ilusión siempre ha sido crear puestos de trabajo
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional
- Leiva enciende Córdoba con lleno absoluto en Los Califas
- El Córdoba CF rasca un punto en Anoeta
- Triple puerta grande en tarde triunfal y triunfalista en Pozoblanco