Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: "Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente"

"Estamos impresionados". Lo confiesa César Cadaval, la mitad de Los Morancos, en conversación con EL PERIÓDICO, cuando hace balance de los más de dos años de vida de Libres de Deuda, aquel proyecto que, con su hermano Jorge, puso en marcha en el verano de 2023 para devolver a la gente el cariño que les había dado durante más de 45 años de profesión. Un despacho que facilita a quien lo necesite -y, por supuesto, cumpla los requisitos que exige la normativa- acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y volver a empezar de nuevo. "Hemos hecho feliz a mucha gente, que es lo más importante y lo que más nos preocupa: que la gente salga del atasco", explica.

El despacho, con sede en Sevilla, que comanda Juan Manuel Jiménez López de Lemus, director jurídico, presume de cifras de récord: en poco más de dos años de vida han atendido más de 10.000 consultas; a 650 clientes; han exonerado (cancelado) 20 millones de euros y se están tramitando otros 40 millones. "Una locura", resume el letrado.

La Ley de la Segunda oportunidad fue aprobada en España el 25 de julio de 2015 y entró en vigor el 26 de julio del mismo año. Se ha implementado en varios países para proporcionar a las personas físicas (particulares) y autónomos una vía para acabar con su insolvencia económica y sobreendeudamiento. Busca otorgar la posibilidad de comenzar de nuevo y reestructurar las deudas, evitando así la declaración de quiebra o bancarrota.

"Estamos encantados"

Autónomos arruinados, jubilados que han pagado las deudas de sus hijos, gente que ha perdido su casa y, pese a ello, ha seguido pagando al banco... Las situaciones atendidas durante este tiempo son muy diversas. Entre sus últimos casos resueltos, el de Encarni Martín, a quien hace nada el despacho ha conseguido exonerar 2.500.000 euros y en solo cinco meses. Atravesaba una situación de insolvencia por un negocio de su exmarido. "Estamos encantados. Jorge y yo siempre hemos tenido una norma en la vida: ir luchando poco a poco. Así lo hicimos desde que empezamos en este mundo del espectáculo. Y esto, nos lo hemos tomado exactamente igual: ir subiendo poco a poco", señala César Cadaval.

En 2023, este diario desvelaba que los hermanos Cadaval se habían embarcado en una nueva empresa muy alejada de su proyección pública como humoristas. Contaban entonces que eran los socios y creadores de un proyecto en el que, a través de un equipo de abogados que ellos mismos habían seleccionado, buscaban un nuevo comienzo para quienes estaban ahogados por las deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad. Desde el primer momento, dejaron claro que no eran solo la imagen de la aventura, como puede suceder en otros casos en los que conocidos bufetes contratan a personajes famosos para temas similares. Que el proyecto era suyo y estarían muy encima de él.

Una ley desconocida

"Esto al principio no te lo crees mucho, porque la Ley de la Segunda Oportunidad la desconocíamos totalmente. Empezamos pensando en ayudar a la gente, en devolver el cariño recibido. Siempre sin engañar a nadie, diciendo que había un equipo de abogados detrás", admite César remontándose a los orígenes de aquel proyecto que nació, recalca, con la idea de ser muy solvente.

"Somos muy limpios y muy claros, muy objetivos a la hora de hacer las cosas. El equipo -del despacho- hace un filtro buenísimo porque, como tú sabes, hay gente que a lo mejor no dice realmente la verdad, de lo que debe o lo que no. Nosotros no somos una ONG. Estamos facilitando un trabajo y estamos dando confianza", abunda.

"Si llevas toda una vida en esto y la gente confía en ti, porque sales en una televisión o estás en un teatro, lo que no quieres es manchar esa imagen", dice César Cadaval

La mitad de Los Morancos incide en esa idea. Con su larguísima trayectoria, no se la podían jugar. "Ahí insistimos mucho. Porque si llevas toda una vida en esto y la gente confía en ti, porque sales en una televisión o estás en un teatro, lo que no quieres es manchar esa imagen. Por eso intentamos unirnos al equipo más fiable, con gente profesional. Buscamos el ser serios, el no coger caminos raros, sino que sea todo muy legal", comenta.

Jorge y él, finaliza, están felices con la marcha de la empresa. "El otro día íbamos camino de Cartagena (Murcia) para trabajar - han presentado la versión renovada de su espectáculo 'Bis a bis', que pasean por toda España- y comentábamos en la furgoneta las satisfacciones que nos está dando. Muchas veces somos nosotros los que anunciamos al propio cliente que le han quitado la deuda. Y, cuando ocurre, como que se te abre el pecho diciendo: 'Coño, pues mira, aparte de todo este follón de vida que llevo de artista para allá, para acá... pues aquí estamos haciendo una cosa bonita'. Hay mucha gente muy agradecida porque, al final, se llega a donde queremos, que es a exonerarle la deuda y darle una vida nueva".