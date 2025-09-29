¿Lloverá con más intensidad hoy lunes? La tormenta Gabrielle continúa su paso por Córdoba

La tormenta -anteriormente huracán- Gabrielle sigue dejando un reguero de leves precipitaciones en Córdoba. Son lluvias muy finas, que apenas dejan unas décimas de litro cada hora, pero que empapan el suelo y dan la sensación de pleno otoño en los primeros días de la estación. De momento, el paso de la borrasca continúa, en tendencia oeste-este, y no se descartan nuevas lluvias tanto en la capital como en la provincia. No obstante, los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se concentran en la zona mediterránea, en especial en la Comunidad Valenciana, donde se han suspendido clases y desplazamientos laborales en algunas comarcas.

Centrándonos en el pronóstico concreto para hoy lunes, 29 de septiembre, en Córdoba y provincia, habrá cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas tendiendo a remitir al final del día. Temperaturas sin cambios o en descenso. Vientos flojos variables.

Mapa de avisos de la Aemet hoy lunes, 29 de septiembre. / Web de la Aemet

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 25º; en Lucena, entre 15º y 23º; en Pozoblanco, entre 13º y 23º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 21º.

El tiempo este martes

Para mañana martes, 30 de septiembre, la Aemet pronostica intervalos de cielos nubosos, sin descartar algunos chubascos ocasionales en las sierras. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 29º; en Lucena, entre 14º y 25º; en Pozoblanco, entre 11º y 24º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 23º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba: