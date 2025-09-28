El tiempo
La tormenta Gabrielle llega a Córdoba: ¿cuándo y dónde lloverá hoy domingo?
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La tormenta Gabrielle, que comenzó como un huracán en el Caribe, ha llegado ya a España y tendrá un importante efecto en la provincia de Córdoba. De hecho, la zona norte, Sierra-Pedroches, está en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las lluvias allí, además, pueden ser "persistentes, sin descartar acumulados de más de 30 litros en 6 horas", informa el servicio meteorológico estatal. En la estación del aeropuerto, la más cercana a Córdoba capital, ya se han producido las primeras lluvias.
Centrándonos en el pronóstico concreto para hoy domingo, 28 de septiembre, habrá cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones moderadas que pueden ser localmente fuertes y/o persistentes, más probables durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso, siendo notable en el tercio norte de la provincia. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 15º y 26º; en Lucena, entre 16º y 25º; en Pozoblanco, entre 14º y 21º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 24º.
El tiempo este lunes
Para mañana lunes, 29 de septiembre, la Aemet pronostica cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean localmente persistentes; apertura de claros al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso en el tercio norte de la provincia, en descenso en el resto. Vientos flojos de componente este.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 24º; en Lucena, entre 15º y 22º; en Pozoblanco, entre 13º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 21º.
