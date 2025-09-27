¿Sudadera, cortavientos o chubasquero? Córdoba aguarda la llegada de la borrasca Gabrielle

Todo aquel que se haya levantado esta mañana temprano y haya abierto la ventana de su casa en Córdoba, más si cabe si ha salido a la calle, habrá precisado de un jersey, una sudadera e incluso un abrigo fino para evitar el frío. Las noches están siendo ya plenamente otoñales, con mínimas bajas, que en esta pasada madrugada llegaron a los 13 grados, pero que han llegado a bajar de la barrera de los 10º en algunas noches de septiembre.

No obstante, con la próxima llegada de la borrasca, antes huracán, Gabrielle, a la península Ibérica, la pregunta frente al armario está justificada: ¿Sudadera, jersey, abrigo, o más bien cortavientos e incluso un chubasquero? De momento, hoy sábado, 27 de septiembre, a tenor de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no afrontaremos ni lluvias ni fuertes vientos, aunque las precipitaciones llegarán el domingo y se mantendrán más de 24 horas. De momento, para hoy, el pronóstico es de cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos, con predominio de las nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 32º; en Lucena, entre 15º y 30º; en Pozoblanco, entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 29º.

El tiempo este domingo

Para mañana domingo, 28 de septiembre, la Aemet pronostica cielos nubosos aumentando a cubiertos, con precipitaciones generalizadas que pueden ser localmente fuertes o persistentes, más probables e intensas durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso, localmente notable. Vientos flojos a moderados del suroeste, tendiendo a variables al final del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 29º; en Lucena, entre 14º y 27º; en Pozoblanco, entre 12º y 23º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 26º.

