Narci Ruiz: «Pocos sectores son tan transversales como el turismo, y lo gestionamos con coherencia»

- Hoy es el Día Mundial del Turismo. ¿Cómo lo celebra la Diputación Provincial?

Desde el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba realizamos una acción promocional a pie de calle en Córdoba de la mano del magnífico equipo técnico que compone el Patronato y, además, a nivel mediático reforzamos la visibilidad con una acción promocional turística que resalta los principales encantos de nuestra tierra, que afortunadamente son muchos.

- ¿Qué análisis global hace del trabajo realizado durante este mandato en el ámbito turístico?

Un análisis que trae esfuerzo, trabajo, constancia y humildad para seguir avanzando en todo lo que nos queda aún por delante. Creo que hemos planteado acciones estratégicas y promociones con gran sentido común. Nos hemos centrado en una proyección de nuestra provincia vinculada a las grandes demandas actuales, tales como el turismo experiencial, cultural, gastronómico y de naturaleza. Quiero destacar algo que no podemos olvidar, en los últimos años el perfil del turista o viajero ha evolucionado hacia un turismo con el que busca sentir, emocionarse y no solo conocer, además de que se decanta en gran medida por la combinación de las experiencias culturales y las relacionadas con la naturaleza y el ecoturismo. De ahí, que estemos apostando por dar a conocer desde nuestros imponentes castillos, hasta nuestros maravillosos cielos estrellados, nuestra rica gastronomía o la multitud de actividades sostenibles que se pueden realizar en nuestro bello y extenso entorno natural. Estamos abarcando un amplio territorio en materia turística, reforzando los lazos de colaboración con todo el sector (privado e institucional), generando vías de trabajo para poner en valor nuestros mejores recursos turísticos, que recuerdo, son muchos, con grandes alianzas y todas bajo una estrategia definida y consensuada que busca la calidad y excelencia en el sector y en lo que ofrecer al visitante. Aumentar ese conocimiento que pueda tener sobre nuestra provincia para que su presencia y estancia en nuestro territorio sea lo más satisfactoria posible, consiguiendo un doble efecto, y es que se conviertan en los mejores prescriptores de Córdoba.

- ¿Cree que los municipios han despertado y han visto la importancia que tiene esta industria para ellos, cada uno desde su idiosincrasia?

Por supuesto que sí. Ya sabemos que el turismo ha sido responsable de revitalizar ciertas zonas, de conseguir que aumente la población en algunos municipios, que se restauren alojamientos abandonados para convertirse en alojamientos rurales, que se cuide el entorno natural para crear senderos que respeten la fauna y el ecosistema. Recuperar edificios históricos, como pueden ser castillos, para que se conviertan en un atractivo turístico importante de la zona y así apoyar la proyección destino. En definitiva, pocos sectores son tan transversales como lo es el turismo, y por eso estamos dedicando tantos esfuerzos a gestionarlo con coherencia y estrategia.

«Nos diferencia nuestra capacidad para mostrar nuestros recursos»

- ¿Cuáles han sido los principales pilares del trabajo realizado estos 26 meses en materia de difusión de la oferta turística provincial?

Casi todos los destinos, andaluces y nacionales, tenemos las mismas herramientas, lo que nos diferencia es nuestra capacidad para mostrar nuestra tierra y nuestros grandes atractivos y recursos turísticos. Acudir a las ferias profesionales internaciones es una de las mejores herramientas que tenemos. Sin duda, nos abre la posibilidad de mostrar en origen cuál es nuestro destino, que les ofrecemos y porqué han de elegirnos para su promoción interna en su país de cara al cliente final. Pero aparte, hemos realizado colaboraciones muy específicas en sectores que hemos visto importantes, para poder avanzar. Como puede ser en el sector del caballo o en el MICE, donde sabemos que nuestra provincia tiene un valor muy importante en las actividades paralelas que conllevan los grandes congresos o viajes de incentivos que principalmente se desarrollan en la capital. Además, hemos revitalizado colaboraciones y convenios con colectivos empresariales de la provincia dotándolos de los instrumentos necesarios para fomentar y mejorar sus productos turísticos y su capacidad de promoción. Sin olvidarnos, por supuesto, de nuestros municipios, acompañados de la estrategia común en las comarcas. La Diputación de Córdoba, ha estado y seguirá estando con todos, para sumar en el mismo sentido porque solo trabajando juntos bajo una estrategia común la proyección turística provincial recogerá sus frutos.

- ¿Qué nuevos retos tienen por delante de aquí a un año visto?

Seguir mejorando el posicionamiento como destino de primer nivel, abriéndonos a diferentes segmentos de interés turístico. Generando campañas innovadoras y en la medida de nuestras posibilidades apoyando nuevos productos turísticos. Tenemos la suerte de formar parte de una provincia con un amplio territorio cargado de múltiples y variados atractivos para el visitante, pero debemos trabajar en aumentar el índice de pernoctación, por ello, aquellas actividades vinculadas a la tarde-noche nos pueden ayudar y mucho, tales como los conciertos y rutas patrimoniales o de ocio nocturnas, como aquellas vinculadas a las reservas Startlight, pues tenemos un cielo espectacular para vivir una auténtica experiencia en la naturaleza tras una cena inolvidable con productos de nuestra tierra, por ejemplo.

- ¿Qué mensaje lanza a los lectores con motivo de este día?

Pues que tenemos la suerte de pertenecer a una tierra maravillosa a la que querer y podemos y debemos presumir de ella. También considero importante que conozcan que para los distintos territorios de la provincia el Turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de riqueza, por su dinamismo socioeconómico y su capacidad de fijar población al territorio y por ello, nos debe preocupar a todos y especialmente a los agentes implicados en su promoción, cómo proyectar al mundo nuestra maravillosa provincia y sus infinitos encantos, porque si hay un lugar imprescindible que visitar en España ese es, sin lugar a dudas, Córdoba y su provincia. ¡Ahora y siempre, a disfrutarla! ¡Feliz Día Internacional del Turismo!