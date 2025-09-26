Temperaturas por encima de los 30 grados y el domingo... ¿Lluvia en Córdoba?

Comienza el fin de semana en Córdoba con el termómetro por encima de los 30 grados, aunque el domingo puede haber novedades. Para esa jornada, las máximas no solo descenderán cuatro grados, sino que además es posible que por la tarde asomen las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha fijado en un 55% la posibilidad de precipitaciones.

Mientras tanto, la predicción para hoy viernes, 26 de septiembre, es de cielos poco nubosos o despejados; temperaturas sin cambios o en ascenso, y vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 14º y 32º; en Lucena, entre 15º y 28º; en Pozoblanco, entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 27º.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

El tiempo este sábado

Para mañana sábado, 27 de septiembre, la Aemet pronostica cielos con intervalos nubosos de nubes altas; temperaturas con pocos cambios, y vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 32º; en Lucena, entre 15º y 29º; en Pozoblanco, entre 13º y 29º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 28º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba: