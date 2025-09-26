Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 26 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 26 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 4, 17, 25, 28 y 44 y las estrellas 5 y 11.
El código del Millón ha sido el TGX72405.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano
- Suspendido el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil
- Segunda llamada de atención de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Córdoba por el plan de igualdad
- Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio
- Estabilidad meteorológica en Córdoba, a la espera de la borrasca que llega a la península este fin de semana
- Aucorsa renovará el servicio de las barriadas periféricas e instalará cien puntos de recarga de bonobús