Salud declara en alerta en alerta por circulación del virus del Nilo a Chiclana y Baeza

Los municipios de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Baeza (Jaén) han sido declarados áreas en alerta al detectar la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía circulación de mosquitos con el virus del Nilo occidental (VNO) en estas zonas.

Además, según ha detallado en un comunicado la Consejería de Salud y Consumo este viernes, se está estudiando un posible segundo caso de contagio de la fiebre del Nilo occidental en una persona menor de 10 años residente en el municipio jienense de Andújar, que presentó en julio un cuadro de meningitis vírica y que, tras una corta estancia hospitalizada, superó el cuadro sin secuelas.

Inicialmente se descartaron las causas más frecuentes de meningitis vírica, por lo que se realizó un primer estudio de laboratorio de VNO con resultados que sugieren una probable infección pero que no ha sido suficiente para poder confirmarlo.

Por otra parte, los estudios realizados en los laboratorios de referencia en los hospitales Virgen de las Nieves (Granada) y Virgen del Rocío (Sevilla) han descartado la infección por virus del Nilo occidental en un total de 303 usuarios.

Junto con la declaración de nuevas áreas en alerta, se ha prorrogado esta misma situación en Pulpí (Almería) por una semana más, hasta el 9 de octubre, mientras que Huelva capital (hasta el 2 de octubre); Benalup-Casas Viejas, en Cádiz (hasta el 5 de octubre), y Guillena, en Sevilla (hasta el 13 de octubre) también se encuentran en esta disyuntiva.

La Junta ha tomado esta medida en Chiclana y Baeza al recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental los resultados de los análisis realizados a un lote de mosquitos capturados en las trampas instaladas a las afueras de estos municipios.

Una vez realizada la evaluación epidemiológica de este hecho, teniendo en cuenta las distancias a núcleos de población y las condiciones ambientales, Salud ha decretado declarar el área de alerta en estos municipios durante cuatro semanas (hasta el 23 y el 24 de octubre, respectivamente), precisa la nota.

Esta medida, según la Consejería, "supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona; activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno, y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO".

También exige de las autoridades locales la adopción de medidas como intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos que puedan transmitir la enfermedad durante el periodo en que esté en vigor.

Esta misma semana, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha confirmado que el virus ha sido detectado en dos aves salvajes muertas localizadas en Iznájar (Córdoba), donde se ha elevado el nivel de riesgo de medio a alto, y en Hinojos (Huelva), que se mantiene en nivel alto de riesgo.

Asimismo, se ha detectado la circulación de VNO en los municipios de Real de la Jara, La Puebla del Río (Cañada de los Pájaros) y Villamanrique de la Condesa, todos en la provincia de Sevilla, que se mantienen en riesgo alto porque la detección ha sido en trampas ubicadas a más de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos.