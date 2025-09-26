Rafael Cintas: «El sector agroalimentario está sometido, en general, a una regulación muy estricta»

- Cintas y Asociados es un despacho multidisciplinar que está especializado en el derecho de empresa. ¿En qué casos suelen trabajar más?

Aunque atendemos a clientes de muy diversos ámbitos, nuestro día a día gira, sobre todo, en torno al derecho de empresa. Nos consultan con frecuencia en operaciones societarias, conflictos entre socios, redacción y revisión de contratos mercantiles, cuestiones concursales o procedimientos judiciales relacionados con la actividad empresarial. La idea es dar un servicio integral, de forma que el empresario encuentre en nosotros un aliado para resolver cualquier aspecto jurídico que pueda surgir en el desarrollo de su negocio.

- El despacho está especialmente vinculado a la industria agroalimentaria. ¿Qué tipo de asesoramiento y soluciones jurídicas ofrecen a este sector?

Nuestro despacho tiene una relación muy estrecha con la industria agroalimentaria y muy en particular con el sector del olivar y del aceite de oliva, que es una de las señas de identidad de nuestra tierra. En este campo asesoramos en todo lo relacionado con contratos de compraventa, distribución y exportación, cumplimiento normativo sobre seguridad y etiquetado, así como en temas de sucesiones de empresas familiares u optimización de la explotación mediante figuras societarias, que son muy habituales en este sector. También damos soporte en expedientes administrativos, inspecciones y en la gestión de ayudas o subvenciones.

«Nuestro objetivo es seguir creciendo junto a nuestros clientes»

- En el ámbito jurídico, ¿a qué retos o desafíos se enfrenta el sector agroalimentario?

El principal reto es la complejidad normativa. El sector agroalimentario, en general, está sometido a una creciente regulación muy estricta tanto en España como en la Unión Europea. Hablamos de cuestiones de trazabilidad, etiquetado, seguridad alimentaria o exportación, que requieren un control constante. Además, está la presión por adaptarse a nuevas exigencias en materia de sostenibilidad y medioambiente, algo que cada vez cobra más importancia. Y no podemos olvidar la competencia internacional: salir fuera exige conocer y cumplir normativas muy distintas, lo que a menudo genera dudas y conflictos que necesitan un buen asesoramiento legal. A lo anterior hay que unir la dificultad creciente de encontrar mano de obra, lo que obliga al sector a buscar fórmulas de automatización y modernización de las explotaciones que permitan suplir la necesidad de personal.

- Como experto en la materia, ¿qué normativas cree que afectarán próximamente a la industria agroalimentaria?

Creo que veremos una mayor incidencia de la normativa europea en materia de sostenibilidad y economía circular, que va a obligar a las empresas a adaptarse a nuevas exigencias sobre envases, gestión de residuos y reducción de emisiones. También habrá cambios relevantes en la regulación del etiquetado, con mayor transparencia hacia el consumidor. En el caso del aceite de oliva, que es un producto muy vigilado, las exigencias de trazabilidad y de calidad seguirán aumentando, lo que obligará a los productores y comercializadores a estar muy atentos y bien asesorados. Otro tema sensible es lo relativo a los cambios de la PAC, que va a obligar al agricultor a optimizar la productividad de las explotaciones para mantener el estándar de rentabilidad.

«Nuestro despacho tiene una relación muy estrecha con esta industria y con el sector del olivar»

- ¿Qué proyectos y planes de futuro tiene Cintas y Asociados?

Nuestro objetivo es seguir creciendo junto a nuestros clientes. Queremos consolidarnos como un despacho de referencia en el ámbito del derecho de empresa, manteniendo esa cercanía que nos caracteriza. En el sector agroalimentario vamos a reforzar nuestra especialización porque creemos que es un ámbito que seguirá necesitando mucho apoyo legal en los próximos años. También estamos trabajando en ampliar nuestra red de colaboración, tanto con despachos nacionales especializados en materias concretas para dar mejor servicio a nuestros clientes, como con despachos internacionales para acompañar a las empresas que apuestan por exportar. Y, por supuesto, seguimos apostando por la digitalización y la formación de nuestro equipo, porque creemos que un buen abogado tiene que estar en constante evolución.