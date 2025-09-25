Graduados sociales de toda España se reúnen en Córdoba para asistir a la XV Asamblea Nacional

Durante los días 25 y 26 de septiembre, el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) acoge la XV Asamblea Nacional de Graduados Sociales y el I Congreso Internacional de Derecho del Trabajo. Carmen Castro, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, y Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, explican los detalles del evento, que coincide el centenario de la profesión.

Carmen Castro: «El evento proyecta el futuro de nuestra profesión»

- ¿Qué papel juega el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba en la XV Asamblea Nacional de Graduados Sociales?

El Colegio de Córdoba tiene el privilegio y la responsabilidad de ser anfitrión de esta XV Asamblea Nacional, coincidiendo además con el I Congreso Internacional de Derecho del Trabajo. Eso significa coordinar la organización local, dar la bienvenida a las juntas de gobierno de toda España y trabajar codo con codo con el Consejo General para que Córdoba se convierta en un verdadero punto de encuentro del debate jurídico y profesional. Nos sentimos parte activa de un evento que no solo mira al pasado con motivo del centenario, sino que también proyecta el futuro de nuestra profesión.

Carmen Castro, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba. / COGSC

- Para el Colegio, ¿qué significa que la XV edición se celebre en Córdoba?

Para nosotros es un honor inmenso. Que Córdoba acoja este encuentro en un año tan simbólico como el del centenario es motivo de orgullo y de responsabilidad. Nuestra ciudad se convierte durante esos días en epicentro del conocimiento jurídico y de la reflexión sobre los grandes retos de la profesión. También es una oportunidad para proyectar la imagen de Córdoba como referente institucional, académico y cultural en el ámbito de los graduados sociales, reforzando nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales, el diálogo social y la formación continua.

- Por otro lado, ¿qué proyectos e iniciativas lleva a cabo el Colegio para promover la labor de los graduados sociales?

Desde nuestro Colegio impulsamos una amplia oferta de formación especializada y actualizada, en áreas como derecho laboral, seguridad social o mediación. Apostamos por la digitalización y la modernización de los servicios, facilitando herramientas útiles para nuestros colegiados. También participamos activamente en foros institucionales, estableciendo un puente entre la profesión, las administraciones públicas y los agentes sociales. Además, fomentamos la difusión y visibilidad de nuestro papel como profesionales clave en el asesoramiento jurídico-laboral, tanto para empresas como para trabajadores.

«El centenario es también una ocasión para reivindicar esos avances pendientes y para reforzar nuestra identidad»

- Este año se conmemora el centenario de la profesión, ¿cómo es la situación laboral de los graduados sociales? ¿Reclaman mejoras?

La situación de la profesión es sólida, pero también está llena de desafíos. Somos un cuerpo profesional con cien años de historia que ha demostrado su utilidad y compromiso con la justicia social y el tejido productivo. Sin embargo, seguimos reclamando mejoras en cuestiones como el reconocimiento pleno de nuestras competencias, una mayor participación en el ámbito judicial y un diálogo constante con las administraciones para que se valore el papel imprescindible que desempeñamos. El centenario es también una ocasión para reivindicar esos avances pendientes y para reforzar nuestra identidad como profesión esencial en la sociedad actual.

Joaquín Merchán: «Es el mejor momento para reforzar la unión y reivindicar nuestra profesión»

- Córdoba acoge la XV Asamblea Nacional de Graduados Sociales el 25 de septiembre. ¿Qué objetivos persigue este evento?

Pocas ocasiones se van a dar como esta. Una oportunidad para que graduados sociales de cualquier punto de España se puedan conocer y compartir experiencias. Además, es el mejor momento para reforzar la unión y reivindicar nuestra profesión.

En esta asamblea hemos organizado mesas de trabajo en las que se van a abordar temas relativos a la Administración Pública y a la situación actual en cuanto a la saturación de normas y el envío de notificaciones en horas intempestivas y días festivos. También la comunicación e imagen corporativa del Consejo y de los colegios, para potenciar la colegiación y relación con las universidades, el intrusismo profesional, así como otros temas relacionados con el presente y el futuro del graduado social.

Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España. / COGSC

- Un día después también se celebra el I Congreso Internacional de Derecho del Trabajo. ¿Qué nos puede contar sobre ello?

El I Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, es un acontecimiento sin precedentes que ha reunido a más de 500 profesionales nacionales e internacionales, entre los que destacan magistrados de altos tribunales, catedráticos, delegados de la WALP (World Association of Labor Professions), representantes de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), presidentes de los colegios provinciales, así como de países de Italia, Rumanía, Canadá, Corea del Sur, Japón y Moldavia.

Bajo el lema ‘El trabajo nos une, el derecho nos organiza’, las ponencias impartidas por expertos en esta materia van a abordar los grandes retos laborales del presente y del futuro: leyes aplicables y legislación vigente, competencias y desarrollo profesional del graduado social, derechos fundamentales en el ámbito laboral ante el Tribunal Constitucional, Carta Social Europea y su ordenamiento jurídico en España, el acoso laboral y la violencia en el trabajo, así como otros temas de actualidad que afectan a los profesionales del derecho del trabajo.

- ¿Por qué han elegido a Córdoba para la celebración de la XV Asamblea?

Han sido varias las razones que han hecho que escogiésemos la ciudad de Córdoba para albergar la XV Asamblea Nacional y el I Congreso Internacional. Una de ellas es que queremos ir dando notoriedad y protagonismo a cada una de las ciudades en las que hay representación colegial de nuestra profesión. Y Córdoba es una ciudad moderna que goza de unas buenas instalaciones y tecnología puntera para este gran evento, como es el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, donde se está desarrollando este encuentro. Gracias a centros como este, Córdoba está teniendo un crecimiento relevante en actividades empresariales, lo que le conlleva un importante impacto económico.

Además, por todos es conocido que esta ciudad destaca por su riqueza monumental e histórica, lo que aporta atractivo extra para los asistentes, especialmente nuestros invitados internacionales, que además del Congreso estoy seguro de que van a valorar el entorno cultural. A todo esto, se une su amplia oferta en hospedaje, restauración, ocio… Factores que mejoran la experiencia de los ponentes y asistentes, lo que ha sido un criterio importante para esta elección.

«Córdoba es una ciudad moderna que goza de unas buenas instalaciones y tecnología puntera»

- Actualmente, ¿en qué proyectos o líneas de actuación trabaja el Consejo General de Graduados Sociales de España?

La problemática actual sobre la cantidad de normas publicadas y los plazos excesivamente reducidos para su aplicación ha provocado que la Administración haya convertido a los graduados sociales en una ‘Administración paralela’, imponiendo cargas que desbordan su capacidad operativa y someten a una presión insostenible, incluso enviando notificaciones fuera del horario laboral y en días festivos.

Por ello, hemos mantenido reuniones con diferentes grupos parlamentarios, habiendo logrado que el Partido Popular presente un Proyecto no de ley en el Congreso para hacer valer nuestros derechos. También hemos conseguido que se presente una moción en el Senado para conseguir la ansiada desconexión digital en la actividad de nuestra profesión.

Además, ha ocurrido algo muy importante, el lunes pasado hemos tenido una reunión con Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que tuvo como objeto constituir de manera formal el grupo de trabajo permanente, para que los graduados sociales participemos en las futuras reformas legales necesarias para una mejora en la eficacia de los servicios que se prestan al ciudadano, por parte de la Seguridad Social.