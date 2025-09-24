El huracán Gabrielle se acerca a España: ¿afectará a Córdoba?

El otoño empieza fuerte. El huracán Gabrielle, originado en aguas del Atlántico Norte, cerca de las islas Bermudas, se acerca a España. Según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), llegará el viernes a las islas Azores, cuando "dejará de ser un huracán", y se acercará a España "como borrasca, el fin de semana", en un proceso "relativamente habitual" en la estación recién inaugurada.

¿Cómo afectará a Córdoba? De momento, según el mapa de probabilidades de movimiento del huracán, compartido por la Aemet, sería la zona de Galicia y la franja norte-oeste peninsular la más afectada, aunque "aún hay incertidumbre". Podría haber "mala mar, lluvias y vientos fuertes" en el oeste peninsular. No obstante, faltan algunos días hasta saber si Córdoba se verá o no afectada.

Centrándonos ya en el pronóstico del tiempo clásico para hoy miércoles, 24 de septiembre, habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 12º y 30º; en Lucena, entre 14º y 28º; en Pozoblanco, entre 10º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 26º.

El tiempo este jueves

Para mañana jueves, 25 de septiembre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 31º; en Lucena, entre 14º y 28º; en Pozoblanco, entre 11º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 112º y 26º.

