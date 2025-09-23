Córdoba da la bienvenida al otoño con dos noticias buenas y una mala en lo climático

Hoy comienza el otoño y lo hace en Córdoba con dos buenas noticias en lo climático, aunque una negativa. En primer lugar, las temperaturas máximas no superarán los 35º esta semana. De hecho, no está previsto que el termómetro marque más de 30º hasta, al menos, el viernes. Ayer, la máxima en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto no superó los 29º. La segunda noticia positiva viene de las mínimas, estará alrededor de los 12-14º durante toda la semana, incluyendo el 'finde', cuando se espera que aumenten algo las temperaturas.

Y, ahora, la noticia negativa: no lloverá en toda la semana. Según las tablas de la Aemet, solo se abre una pequeña ventana de oportunidad el domingo, con una probabilidad de precipitaciones del 10%, aunque, a priori, viviremos unos primeros días de la nueva estación otoñal muy secos.

No obstante, centrándonos en el pronóstico de hoy martes, 23 de septiembre, habrá cielos con intervalos nubosos, tendiendo a despejados a lo largo de la mañana. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 13º y 30º; en Lucena, entre 13º y 28º; en Pozoblanco, entre 10º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 26º.

El tiempo este miércoles

Para mañana miércoles, 24 de septiembre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 30º; en Lucena, entre 13º y 28º; en Pozoblanco, entre 9º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 26º.

Aquí puedes consultar más información sobre el tiempo en la provincia de Córdoba: