El tiempo
Mañana de rebequita en Córdoba: caen las temperaturas y el cambio de tendencia se consolida
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Córdoba ha amanecido hoy con un tiempo plenamente otoñal, inaugurando la estación con una mínima de solo 8,3 grados según las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la estación del aeropuerto. El cambio de tendencia, con una fuerte bajada de las temperaturas, sigue consolidándose ante una semana que puede ser, a priori, la de la definitiva despedida del sofoco veraniego.
Centrándonos en el pronóstico concreto de hoy lunes, 22 de septiembre, habrá cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso, localmente notable para las mínimas. Vientos flojos variables predominando la componente norte.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 8º y 30º; en Lucena, entre 13º y 27º; en Pozoblanco, entre 9º y 25º, y en Priego de Córdoba, entre 10º y 27º.
El tiempo este martes
Para mañana martes, 23 de septiembre, la Aemet pronostica cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 30º; en Lucena, entre 13º y 28º; en Pozoblanco, entre 10º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 26º.
